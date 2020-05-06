Ветеранам Великой Отечественной войны устроят персональные дистанционные концерты

В Первомайском районе для ветеранов Великой Отечественной войны устроят персональные праздничные поздравления с Днем Победы, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Городской общественный фонд «Социальная опора» подготовил для участников Великой Отечественной войны необычные маленькие концертные номера. Для соблюдения всех предписанных мер безопасности поздравить ветеранов собираются с помощью автовышки – гармониста и солистку поднимут к балкону пожилых людей. Артисты исполнят для них песни военных лет.

По словам координатора проекта Павла Горшкова, традиции поздравления ветеранов фондом «Социальная опора» – уже несколько лет, но в этом году пришлось искать новые форматы, чтобы не подвергать опасности людей из группы риска, но при этом подарить им праздничное настроение. К тому же, большинство участников войны в силу состояния здоровья из дома почти не выходят.

Кроме музыкального подарка ветеранам вручат продуктовые наборы.

Фото: pixabay.com, автор- Rumberger_sound_products