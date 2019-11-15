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Аэрофлот прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

Причина — разногласия с холдингом «Новапорт», владеющим аэропортом Толмачёво.
  • 15/11/2019, 12:46
Аэрофлот прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

Аэрофлот с 15 ноября прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Это вынужденное решение, принятое по итогам переговоров с холдингом «Новапорт», владеющим данным аэропортом. Стороны не смогли достичь договоренности, которая бы позволила согласовать условия доступа в зал ожидания повышенной комфортности в аэропорту Новосибирска, — говорится в сообщении пресс-службы.

В авиакомпании подчеркнули, что изменение коснется всех пассажиров, путешествующих рейсами авиакомпании «Аэрофлот».

— В настоящий момент стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале данного аэропорта в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны. В то же время предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтверждается проведёнными опросами, — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что в качестве компенсации за невозможность воспользоваться обслуживанием в бизнес-зале аэропорта Новосибирска в рамках перевозок Аэрофлот, авиакомпания будет начислять соответствующим участникам программы «Аэрофлот Бонус» 3 000 миль. Кроме того, авиакомпания будет предоставлять пассажирам, совершающим из аэропорта Новосибирска перелет в классе Бизнес, ваучер (МСО) на сумму 2 тыс. руб., которые можно будет потратить на покупку авиабилета или оплаты дополнительной услуги на рейсы Аэрофлота.

Ранее Аэрофлот изменил правила доступа участников Золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока (доступ будет открыт с 01.12.2019), Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Мурманска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ставрополя, Томска, Тюмени, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Якутска. В качестве компенсации участникам Золотого уровня, купившим билеты класса Эконом на рейсы Аэрофлота, России (код SU) и Авроры (код SU) автоматически начисляются 3 000 миль. Проход в залы ожидания повышенной комфортности этих аэропортов доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса Бизнес, и владельцам карт Платинового уровня.

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво

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