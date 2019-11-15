В ИНГГ СО РАН усовершенствуют геотермические зонды для поиска газогидратов

Научный сотрудник лаборатории динамических проблем сейсмики Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (ИНГГ СО РАН) Ирина Фадеева рассказала, что природные газовые гидраты – это твердые кристаллические соединения, которые образуются в породе при определенном давлении и температуре из воды и газа.

— Важное преимущество газогидратов – высокая удельная концентрация газа, поэтому в ближайшие десятилетия эти полезные ископаемые могут стать одним из основных источников ископаемого топлива, — говорит Ирина Фадеева.

По ее словам, изучение теплофизических свойств пород, содержащих газовые гидраты, сотрудники ИНГГ СО РАН проводят на уникальной установке, созданной совместно с коллегами из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН. Сейчас ведутся работы по усовершенствованию методики измерений тепловых свойств, повышению ее надежности и точности.

— На дне акваторий поиск газогидратов ведется с помощью специальных геотермических зондов. Ключевые элементы таких приборов – это трехметровая штанга, способная под собственным весом «зарываться» в грунт, и термометрическая коса – стальная трубка с нагревателем и специальными датчиками, которые измеряют градиент температуры в грунте. По градиенту и теплопроводности можно определить и тепловой поток в осадках, — отмечает Ирина Фадеева.

При этом, геотермические зонды могут действовать как автономно, записывая измерения на карту памяти, так и в интерактивном режиме. Сотрудники ИНГГ СО РАН разрабатывают новые алгоритмы и методы исследований, а также работают над усовершенствованием конструкции такой аппаратуры.

— Большинство геотермических зондов определяют только геотермический градиент и теплопроводность грунта. Идея ученых ИНГГ СО РАН заключается в том, чтобы «научить» зонды измерять все тепловые свойства осадков – как теплопроводность, так и теплоемкость. Специалисты полагают, что это позволит определить: есть в составе исследуемой среды газогидраты или нет, — подчеркивает Ирина Фадеева.

Научный сотрудник подчеркнула, что методика измерений уже апробирована в лабораторных условиях – для сбора данных во время экспериментов использовались небольшие линейные двух-игольчатые зонды длиной 12 см. Теперь специалисты ИНГГ СО РАН планируют протестировать новые методы на полноразмерных приборах и образцах.

Фото: пресс-служба ИНГГ СО РАН