Аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание

Зимнее расписание полётов действует с 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво. Отмечается, что в предстоящем сезоне 2020/2021 гг. Международный аэропорт (Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина предложит своим пассажирам обновлённое расписание с увеличением частот на существующих направлениях, открытием и продолжением новых направлений полётов.

В соответствии с решением Правительства РФ о включении Новосибирска в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее утверждённые пункты иностранных государств, из аэропорта Толмачёво в зимнем расписании будут выполняться рейсы в Анталью (продолжение летней программы), а также по новым направлениям маршрутной сети аэропорта в Стамбул (открытие с 29 октября) и на остров Занзибар, Танзания (открытие с 16 ноября). Чартерные рейсы в Анталью в рамках полётной программы ANEX Tour будет продолжать авиакомпания AZUR air. Регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью будет выполнять S7 Airlines, в Стамбул — авиакомпания AZUR air. Чартерные рейсы в Международный аэропорт Абейд Амани Карум на о. Занзибар (Танзания) планируют выполнять AZUR air и Royal Flight.

На внутрироссийских направлениях по сравнению с зимним расписанием 2019/2020 гг. в этом году увеличится частота полётов из Новосибирска в Абакан (до ежедневной), Омск (до 12 рейсов в неделю), Удачный (Полярный) (до трёх рейсов в неделю), Салехард (до двух раз в неделю). Значительное увеличение частоты рейсов планируется по направлениям юга России: Сочи (до ежедневной), Краснодар (до 9-10 в неделю), Анапа (до двух рейсов в неделю). В зимнем расписании продолжится выполнение двух ежедневных рейсов авиакомпании «Победа» в Москву (Внуково) и ежедневных рейсов в Санкт-Петербург. На маршрутах Новосибирск – Екатеринбург и Новосибирск – Иркутск будут выполнять регулярные рейсы новые авиаперевозчики Red Wings и «ИКАР» (Pegas Fly) соответственно с частотой рейсов до трёх раз в неделю на каждом направлении.

В зимнем расписании продолжится выполнение полётов по субсидируемым направлениям, открытым в 2020 году: в Магнитогорск, Ульяновск, Нижнекамск, Барнаул, Кемерово, Волгоград, Оренбург и Грозный. В дополнение к новым направлениям аэропорт Толмачёво предлагает пассажирам воспользоваться широкой сетью субсидируемых региональных направлений: Томск, Салехард, Северо-Енисейск, Стрежевой, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Воронеж, Ханты-Мансийск, Пермь, Сургут. Рейсы по субсидируемым направлениям выполняют S7 Airlines, NordStar, «ЮТэйр».

В 2020 году продолжает действовать круглогодичная программа субсидирования авиаперевозок детей, следующих на отдых в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»» (г. Владивосток) в рамках постановления Правительства №215. Регулярные рейсы выполняются S7 Airlines.

В пресс-службе напомнили, что программа субсидирования авиаперевозок специальных категорий пассажиров (в т.ч. молодежи и многодетных семей) в/из городов Дальнего Востока также является круглогодичной. Для аэропорта Толмачёво перечень субсидируемых направлений по данному постановлению включает такие города как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Удачный (Полярный), Чита, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск. Постановлением также предусматривается субсидирование авиаперевозок в Крым (Симферополь). Регулярные рейсы в данные города выполняют авиакомпании S7 Airlines, «Аврора», «АЛРОСА», «Якутия», NordStar.

Аэропорт Толмачёво продолжает развиваться по пути стыковочного авиахаба и предлагает удобные стыковки и комфортные условия пребывания во время ожидания рейсов как для жителей Дальнего Востока, Восточной Сибири, так и для жителей европейской части России. В аэропорту обеспечиваются 3 суточные стыковочные волны прилётов и вылетов по более чем 2000 комбинациям трансферных стыковок.

В пресс-службе подчеркнули, что службами аэропорта проведён комплекс мероприятий по подготовке наземного оборудования, средств механизации, зданий и сооружений в целях обеспечения их безотказной работы в зимний период. Для противообледенительной обработки воздушных судов при неблагоприятных метеоусловиях зимнего периода подготовлены необходимые объёмы противообледенительных жидкостей, а также необходимые химреагенты для поддержания состояния поверхности лётного поля в эксплуатационных условиях, расходные материалы и запчасти для снегоуборочных машин. Персонал аэропорта прошёл периодическую подготовку, в том числе по особенностям работы в зимний период. Службы аэропорта Толмачёво готовы к работе в осенне-зимний период с учётом требований к обслуживанию пассажиров, воздушных судов, багажа и груза.

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво