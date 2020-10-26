Лаборатория Биотехнопарка получила статус референсной

Клинико-диагностическая лаборатория Биотехнопарка теперь может выдавать подтверждение о положительном тесте на коронавирус без его повторного исследования в учреждениях Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе Биотехнопарка. Это позволит жителям и медицинским организациям Новосибирской области оперативно получать сведения и принимать решения о необходимости и тактике лечения заболеваний.

— Осенью нагрузка на лабораторию выросла: ежедневно мы исследуем до 2 тысяч проб на коронавирус. Для того, чтобы обеспечить такие объемы и качество исследований, мы не только получили все необходимые допуски, приобрели современное оборудование, тест-системы и расходные материалы, обучили наших сотрудников, но и привлекли совместителей – высококвалифицированных микробиологов из Кольцово и Академгородка, — рассказал генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов.

По его словам, Биотехнопарк исследует пробы на коронавирус, поступившие из центральных районных больниц Новосибирской области и поликлиник Новосибирска, сотрудничает с частными медицинскими центрами, имеющими свои заборные пункты, и крупными компаниями региона, проводящими тесты для своих сотрудников.

Само исследование пробы в Биотехнопарке занимает около суток, затем сведения о результате передаются заказчику-медицинской организации или компании, которые в свою очередь информируют тестируемых.

Фото предоставлено пресс-службой Биотехнопарка