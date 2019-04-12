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Аграрии оказались не готовы к изменениям законодательства

Отсутствие документов, свидетельствующих о соответствии семян требованиям госстандарта, влияет на своевременность выделения госсредств аграриям.
  • 12/04/2019, 12:28
Аграрии оказались не готовы к изменениям законодательства

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл повторное совещание по вопросам подготовки к весенним полевым работам в субъектах Федерации округа. Первое совещание под руководством полпреда состоялось 4 апреля, в ходе него был отмечен ряд сложностей, возникших у сибирских аграриев, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Среди проблемных вопросов называлась низкая динамика доведения субсидий из федерального бюджета. По состоянию на 22 марта 2019 года хозяйствам перечислено 22% федеральных средств на несвязанную поддержку, тогда как в первой декаде апреля 2018 года было доведено более 80% средств. За неделю объём перечисленных средств вырос на 10% и составил 32,6% от всей запланированной по этому направлению суммы.

Также было отмечено, что в соответствии с изменением законодательства хозяйства должны иметь документы, свидетельствующие о соответствии семян требованиям госстандарта.

— Это, в том числе, влияет на своевременность выделения государственных средств аграриям при предоставлении несвязанной поддержки. К таким изменениям были готовы не все аграрии округа. В настоящее время представители региональных министерств сельского хозяйства совместно с представителями Минсельхоза России проводят работу по ускоренному подтверждению сортности и районированности семенного материала. Полпред подчеркнул, что подача документов должна быть завершена в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.

По словам полномочного представителя, необходимо сделать выводы из возникшей ситуации, принять меры для повышения эффективности взаимодействия между профильными региональными и федеральными органами власти.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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