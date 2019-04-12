 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

На 7% вырос рынок автомобилей с пробегом в Новосибирске

А в Красноярске рост рынка составил 11,5%.
  • 12/04/2019, 12:22
Автор: Михаил Фишер
На 7% вырос рынок автомобилей с пробегом в Новосибирске

Новосибирск вошел в число шести городов-миллионников, где рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал положительную динамику. Крупнейший нестоличный вторичный рынок в Новосибирске вырос на 6,8%. Еще больший рост (+9%) отмечается в Краснодаре. Рост рынка зафиксирован в Красноярске (+11,5%) и Воронеже (+16,6%).

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам двух месяцев 2019 года, суммарный объем рынка легковых автомобилей с пробегом в российских городах с населением более 1 млн человек составил 132,2 тыс. единиц. Это 18,7% от всего вторичного рынка страны.

В целом по России этот рынок показывается небольшой рост (+1%), в городах-миллионниках наблюдается его падение, которое в общей сложности оказалось равным -3,1%. Если рассматривать каждый город в отдельности, то отрицательная динамика вторичного рынка отмечена в 10 из 16.

Так, два крупнейших мегаполиса России – Москва и Санкт-Петербург – имеют одинаковый показатель падения рынка подержанных легковых автомобилей (-8,2%). При этом за два первых месяца нынешнего года там было перепродано 35,9 и 23,1 тыс. таких машин соответственно. Сильнее вторичный рынок упал в Самаре (-8,4% до 4,5 тыс. шт.), а еще в семи городах его падение составило от -1,2% до -6,1%.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

Расцветай

Жизнь как на Манхэттене или, Собственное пространство в хайфлэте

12/04/2019, 08:00
Что делать, если голову переполняют идеи о дизайнерских решениях своего жилища, а подходящих площадок для их реализации в городе почти нет?
Новосибирская область — лидер СФО по отмыванию денег

Новосибирская область — лидер СФО по отмыванию денег

11/04/2019, 22:24
Только по одному уголовному делу в регионе легализовано более 800 млн рублей, перечисленных в оффшор.
Аэропорт Толмачево

Аэропорт Толмачево обновил модуль по бронированию и покупке авиабилетов

11/04/2019, 21:07
Система позволяет за пару кликов забронировать и купить авиабилеты в режиме онлайн как на прямые рейсы из Толмачево, так и рейсы с пересадками.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

За три месяца в Новосибирской области введено более 246,5 тыс кв м жилья

12/04/2019, 13:15

Новосибирцы стали чаще обращаться за налоговыми услугами в МФЦ

12/04/2019, 13:11

Аграрии оказались не готовы к изменениям законодательства

12/04/2019, 12:28

Фонд микрофинансирования прокредитовал 50 проектов

12/04/2019, 12:00

В области планируют повысить транспортный налог

12/04/2019, 10:00

Жизнь как на Манхэттене или, Собственное пространство в хайфлэте

12/04/2019, 08:00

Новосибирская область — лидер СФО по отмыванию денег

11/04/2019, 22:24

Аэропорт Толмачево обновил модуль по бронированию и покупке авиабилетов

11/04/2019, 21:07

Стартап наноцентра «Сигма.Новосибирск» представил в Лас-Вегасе вывески на электронных чернилах

11/04/2019, 19:11

Новые лаборатории институтов СО РАН вскоре получат финансирование

11/04/2019, 19:06

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска