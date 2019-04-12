На 7% вырос рынок автомобилей с пробегом в Новосибирске

Новосибирск вошел в число шести городов-миллионников, где рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал положительную динамику. Крупнейший нестоличный вторичный рынок в Новосибирске вырос на 6,8%. Еще больший рост (+9%) отмечается в Краснодаре. Рост рынка зафиксирован в Красноярске (+11,5%) и Воронеже (+16,6%).

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам двух месяцев 2019 года, суммарный объем рынка легковых автомобилей с пробегом в российских городах с населением более 1 млн человек составил 132,2 тыс. единиц. Это 18,7% от всего вторичного рынка страны.

В целом по России этот рынок показывается небольшой рост (+1%), в городах-миллионниках наблюдается его падение, которое в общей сложности оказалось равным -3,1%. Если рассматривать каждый город в отдельности, то отрицательная динамика вторичного рынка отмечена в 10 из 16.

Так, два крупнейших мегаполиса России – Москва и Санкт-Петербург – имеют одинаковый показатель падения рынка подержанных легковых автомобилей (-8,2%). При этом за два первых месяца нынешнего года там было перепродано 35,9 и 23,1 тыс. таких машин соответственно. Сильнее вторичный рынок упал в Самаре (-8,4% до 4,5 тыс. шт.), а еще в семи городах его падение составило от -1,2% до -6,1%.

Фото: Юлия Данилова