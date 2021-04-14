Агропредприятие получило участок для добычи кирпичных суглинков

Распоряжением губернатора Новосибирской области участок земли в Каменском сельсовете Новосибирского района сменил категорию: с земель сельхозназначения на земли промышленности. Как отмечается в документе, это сделано по ходатайству ЗАО «Чкаловское». Компания планирует заняться добычей кирпичных суглинков. Площадь участка — 107945 кв. м

В генплане Каменского сельсовета отмечается, что на его территории расположено несколько месторождений кирпичных суглинков. Ресурсы месторождения используются производителем кирпича ООО «Стройкерамика», которые находится в Новосибирске, в непосредственной близости от Каменского сельсовета.

ООО Предприятие «Стройкерамика» — является одним из крупнейших производителей керамического кирпича в Новосибирске и области. Его производительность составляет около 60 млн. шт. в год, говорится на сайте компании. Помимо Новосибирской области кирпич поставляется в Алтайский, Красноярский, Хабаровский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровскую, Тюменскую, Омскую, Томскую, Амурскую области, на о. Сахалин, на полуостров Камчатка. Одним из учредителей компании является Владимир Каличенко, который также входит в число собственников ООО «Энергомонтаж».

ЗАО «Чкаловское» зарегистрировано в поселке Восход Каменского сельсовета, занимается производством молока и молочной продукции, животноводством.