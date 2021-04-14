Арбитражный суд удовлетворил иск Игоря Кима к YouTube и Google

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, иск банкира Игоря Кима к видеохостингу YouTube и компании Google в лице их официальных представительств в Москве, предлагается удовлетворить полностью. Решение принято 13 апреля.

—Утверждения и сведения, содержащиеся в ролике признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Игоря Кима, — решил Арбитражный суд Новосибирской области. — Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмом арбитражном апелляционном суде (город Томск).

Напомним, новосибирский банкир и бизнесмен подал иск к YouTube и Google в январе 2021 года. 25 марта в документах суда была озвучена причина иска — признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Кима Игоря Владимировича ряд утверждений и сведений, содержащихся в видеоролике: «Игорь Ким. ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА. Ландромат и Экспобанк». Истец также потребовал обязать Google LLC и YouTube LLC удалить видеоролик и выделить это требование в отдельное производство. Обе компании находятся в США. По ранее размещенному адресу в сети видео недоступно.

29 марта Игорь Ким обратился в Арбитражный суд Новосибирской области со вторым иском к Google LLC и YouTube LLC.

Акционер «Экспобанка» Игорь Ким — российский банкир с новосибирскими корнями, активно работающий на рынке M&A. В декабре стало известно, что он выкупает акции новосибирского застройщика АО «Строительный трест №43».