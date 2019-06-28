Агросектор области будет развиваться по новому закону

Июньская сессия заксобрания приняла в двух чтениях закон о государственной аграрной политике Новосибирской области. Нормы аграрного законодательства, действовавшие на территории региона, уже устарели, и не позволяют оперативно реагировать на изменения в аграрной отрасли. Об этом во время пресс-подхода перед сессией сообщил председатель аграрного комитета Олег Подойма.

— Данный закон предполагает принятие госпрограмм после согласования с бюджетным и аграрным комитетом, — говорит Подойма. — Это позволит в оперативном режиме реагировать на вызовы, имеющиеся в отрасли. В этом отношении приоритеты предполагают поддержку тех направлений, которые есть в сельском хозяйстве. Это поддержка фермерского движения, средних предприятий и инвестиционные проекты.

По словам депутата, госпрограммы, рассматривающиеся в рамках нового закона, не предполагают снижения поддержки заявленных в них направлений.

— Рассмотрен вопрос по расширению списка поддержки по части сельхозтехники, которая подпадает под компенсацию, — рассказывает Олег Подойма. — На 2020 год будет рассматриваться госпрограмма поддержки села. Что касается поддержки отрасли, то совет АПК расширяет перечень техники для субсидирования из бюджета. Появляются возможности по ипотечному кредитованию населения, работающего в отрасли. Надеемся что осенью вернемся к рассмотрению дополнительных мер поддержки. Она должна быть завязана на эффективность отрасли.

Более подробно законопроект на сессии представил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко

— Он определяет дополнительные центры господдержки: центры компетенций, дополнительного образования, научные организации, организации индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность по поиску и добыче природных и водных ресурсов, конкретизируется понятие «молодой специалист», — перечисляет чиновник.

По словам министра, законопроект, пока еще носящий рамочный характер, определяет также субсидии юрлицам и социальные выплаты гражданам, организацию и проведение мероприятий по стимулированию сельскохозяйственных льгот.

— Финансирование будет за счет областного бюджета, — рассказывает Лещенко. — Из закона исключается лишняя детализация. Это позволит более оперативно реагировать на изменяющиеся обстоятельства.

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив уверен, что новый закон даст толчок к быстрому принятию госпрограмм. Какую отрасль поддерживать, какую технику субсидировать и так далее — все это будет прописано уже в них.

Перед уходом на каникулы сессия также приняла проект обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

— С 1 января 2021 года субсидии на развитие молочного скотоводства из федерального бюджета в случае наличии на территории субъекта Российской Федерации любого количества инфицированных животных перестанут определяться субъектом Российской Федерации, — сообщил, представляя проект обращения, Олег Подойма. — Процесс оздоровления хозяйств от лейкоза является длительным и требует значительных финансовых затрат предприятий. Нам необходимо время. Поэтому просим продлить срок до февраля 2024 года.

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