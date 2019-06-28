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Агросектор области будет развиваться по новому закону

Нормы ранее действовавшего законодательства устарели и не позволяют оперативно реагировать на изменения в отрасли.
  • 28/06/2019, 10:15
Автор: Евгения Серёгина
Агросектор области будет развиваться по новому закону
«Закон определяет дополнительные центры господдержки.»

Июньская сессия заксобрания приняла в двух чтениях закон о государственной аграрной политике Новосибирской области. Нормы аграрного законодательства, действовавшие на территории региона, уже устарели, и не позволяют оперативно реагировать на изменения в аграрной отрасли. Об этом во время пресс-подхода перед сессией сообщил председатель аграрного комитета Олег Подойма.

 Данный закон предполагает принятие госпрограмм после согласования с бюджетным и аграрным комитетом,  говорит Подойма.  Это позволит в оперативном режиме реагировать на вызовы, имеющиеся в отрасли. В этом отношении приоритеты предполагают поддержку тех направлений, которые есть в сельском хозяйстве. Это поддержка фермерского движения, средних предприятий и инвестиционные проекты.

По словам депутата, госпрограммы, рассматривающиеся в рамках нового закона, не предполагают снижения поддержки заявленных в них направлений.

 Рассмотрен вопрос по расширению списка поддержки по части сельхозтехники, которая подпадает под компенсацию,  рассказывает Олег Подойма. — На 2020 год будет рассматриваться госпрограмма поддержки села. Что касается поддержки отрасли, то совет АПК расширяет перечень техники для субсидирования из бюджета. Появляются возможности по ипотечному кредитованию населения, работающего в отрасли. Надеемся что осенью вернемся к рассмотрению дополнительных мер поддержки. Она должна быть завязана на эффективность отрасли.

Более подробно законопроект на сессии представил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко

 Он определяет дополнительные центры господдержки: центры компетенций, дополнительного образования, научные организации, организации индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность по поиску и добыче природных и водных ресурсов, конкретизируется понятие «молодой специалист», — перечисляет чиновник.

По словам министра, законопроект, пока еще носящий рамочный характер, определяет также субсидии юрлицам и социальные выплаты гражданам, организацию и проведение мероприятий по стимулированию сельскохозяйственных льгот.

 Финансирование будет за счет областного бюджета,  рассказывает Лещенко.  Из закона исключается лишняя детализация. Это позволит более оперативно реагировать на изменяющиеся обстоятельства.

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив уверен, что новый закон даст толчок к быстрому принятию госпрограмм. Какую отрасль поддерживать, какую технику субсидировать и так далее  все это будет прописано уже в них.

Перед уходом на каникулы сессия также приняла проект обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

— С 1 января 2021 года субсидии на развитие молочного скотоводства из федерального бюджета в случае наличии на территории субъекта Российской Федерации любого количества инфицированных животных перестанут определяться субъектом Российской Федерации,  сообщил, представляя проект обращения, Олег Подойма.  Процесс оздоровления хозяйств от лейкоза является длительным и требует значительных финансовых затрат предприятий. Нам необходимо время. Поэтому просим продлить срок до февраля 2024 года.

Фото: автора

 

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