Местные «мусорные» проблемы отследят на самом верху

В России создана и запускается новая система мониторинга реализации «мусорной» реформы в регионах — «РЭО Радар». Она предполагает централизованное получение через систему личных кабинетов информации от населения: с какими проблемами люди сталкиваются в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и их утилизации. Об этом советник генерального директора КПК «Российский экологический оператор» Сергей Ковалев рассказал по видеосвязи на совещании полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

— Есть огромное количество обращений от населения по поводу реализации реформы, — рассказывает Королев. — Мы создали информационный сервис «РЭО радар». Он встроен в интернет-портал компании «Российский экологический оператор». Там есть телефон горячей линии. По этому сервису собираем обращения со всех регионов страны. Через систему личных кабинетов транслируем обращения непосредственно тем, кто отвечает за определенную зону работы с ТКО и отслеживаем устранение нарушений.

— Мы направили вам письмо с просьбой помочь с регистрацией в этой системе «РЭО Радар» всех региональных операторов: с контактными данными ответственных лиц и органов исполнительной власти, —обратился Сергей Королев к полпреду. — Мы получаем более тысячи обращений в неделю. Готовы это все обрабатывать. Нам нужна помощь субъектов РФ — и ваша тоже.

Как рассказывает Королев, наибольшее количество обращений поступает из Омской области. Напомним, что там несколько компаний-перевозчиков прекратили работу из-за задолженности перед ними регоператораООО «Магнит». По мнению представителя «Российского экологического оператора», для внедрения новой системы утилизации ТКО необходимо активизировать работу субъектов федерации.

Впрочем, Сергей Меняйло предложил доработать систему, чтобы из-за фактически централизованного управления решения мусорных проблем на местах не подрывать авторитет муниципалитетов, в компетенцию которых это входит.

— Обращения граждан должны идти на тот уровень, который полномочен их решать, — считает полпред. — У нас беда в чем? Люди идут сразу к президенту по тем вопросам, которые являются вопросами местного самоуправления. Мы говорим о системе обращения с отходами. Но эта система не сама по себе. Она должна быть встроена в систему органов власти. Просто опыт подсказывает, что вы перетянете все обращения на себя, а исполнять придется внизу. Мониторить ситуацию, получать данные — вопросов нет. Давайте подумаем, как правильно организовать работу этой системы.

— Вначале вывесили телефон федеральной прямой линии, а потом региональной, — рассказывает полпред. — Получили шквал обращений на федеральный уровень, а с федерального на региональный: разберитесь с обращениями, наладьте цифровой канал. Не всегда все нужно централизовывать — давайте распределим полномочия. А то получается, что мы сами приучаем людей обращаться не в муниципалитеты, а на самый верх. А ответственность за реализацию этих обращений будут нести внизу. Давайте выровняем, чтобы внизу соответствующие органы управления не ждали пока от вас получат задачу.

В качестве отрицательного результата такой централизации Сергей Меняйло привел пример перехода на цифровое телевещание в Кемеровской области.

27 июня пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что в регионе планируется запустить в эксплуатацию новую информационную систему «РЭО Радар», предназначенную для сбора жалоб жителей на тему обращения с отходами. Все сообщения будут проверяться, обрабатываться и направляться региональному оператору в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск». В системе «РЭО Радар» создадут личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения, уточняется в сообщении.

Фото с сайта полпредства СФО