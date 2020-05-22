АИРР проведет видеоконференцию о стратегии выхода экспортно-ориентированных компаний на рынок Малайзии

29 мая 2020 года в 11:00 (мск) Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Малайзии проведет в формате видеоконференцсвязи (ВКС) совещание на тему: «Стратегии выхода экспортно-ориентированных компаний регионов АИРР на рынок Малайзии в условиях неопределенности», сообщили в региональном минэкономразвития.

Отмечается, что в качестве спикера в онлайн-дискуссии выступит Торговый представитель Российской Федерации в Малайзии Никита Пономаренко.

Мероприятие будет полезно экспортно-ориентированным компаниям, так как способствует установлению новых контактов с Торговым представительством Российской Федерации и бизнес-сообществом в Малайзии.

Для участия в ВКС необходимо пройти по ссылке.

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Фото: pixabay.com, автор- AbsolutVision