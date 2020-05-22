«Искитимцемент» начал выпуск нового вида цемента

В АО «Искитимцемент» стартовало производство специального портландцемента со шлаком, соответствующего требованиям ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Цементы. Технические требования» и ГОСТ «Цементы. Общие технические условия», сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что новый вид цемента предназначен для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов. Он обладает высокой прочностью, морозостойкостью, истираемостью и ударной вязкостью. Одним из основных требований, предъявляемых к данному виду цемента, является прочность при изгибе: для класса 32,5Б этот показатель должен быть не менее 5,5 МПа.

Для обеспечения соблюдения всех требований стандарта в АО «Искитимцемент» провели комплекс мероприятий, а также опытно-промышленные испытания, которые прошли успешно. В апреле 2020 года органом по сертификации ООО «НТЦ «СибНИИцемент» предприятию выдан сертификат соответствия на портландцемент для бетона дорожных оснований (ДО), типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком (Ш) от 6% до 20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющий (портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО). На основании данного документа получена также декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Таким образом, расширился ассортимент предприятия – теперь АО «Искитимцемент» имеет сертификаты на выпуск семи видов цемента. Большая часть продукции реализуется на рынке Новосибирской области и Сибирского федерального округа, однако не исключены поставки и в другие регионы. Отгрузка осуществляется навалом и в таре – современных перфорированных бумажных мешках по 25 и 50 кг, а также мягких контейнерах («биг-бэгах») массой 1000 кг. По желанию заказчика цемент в бумажных мешках может быть доставлен на палетах.

— В соответствии с федеральной Стратегией развития отрасли строительных материалов до 2030 года доля дорог с цементобетонным покрытием в общем количестве новых трасс в стране должна увеличиться до 50%. Учитывая данные планы, готовимся к росту спроса на «дорожные» цементы. Первая партия нового вида продукции была отгружена 28 апреля в адрес ООО «Цементно-торговая компания» на строительство автомобильных дорог в Алтайском крае. Новинка высоко оценена потребителем, — комментирует пополнение продуктовой линейки генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»