Акционерным обществам продлили сроки сдачи финансовой отчетности

Для снижения влияния пандемии коронавирусной инфекции в действующее корпоративное законодательство были внесены изменения, которые увеличивают эмитентам сроки раскрытия консолидированной финансовой отчетности. Так, годовые данные за 2019 год необходимо опубликовать не позднее 28 июля 2020 года. А промежуточную отчетность за шесть месяцев этого года – не позднее 28 декабря 2020 года. При этом сохраняется трехдневный срок раскрытия отчетности после составления аудиторского заключения, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Кроме того, из-за пандемии законодательные нововведения дают больше времени на проведение годового общего собрания акционеров. В этом году необходимо провести его не позднее 30 сентября. Ранее действовал срок с 1 марта по 30 июня. Такие же послабления предусмотрены для процедуры очередного общего собрания участников ООО.

— Это не единственные изменения в корпоративном законодательстве. Снят запрет на проведение общих собраний акционеров в заочной форме независимо от повестки дня. Теперь есть возможность проводить собрания именно в дистанционном формате с учетом сложившейся ситуации. Кроме того, если у акционерного общества по итогам за 2020 год стоимость чистых активов окажется ниже размера уставного капитала, то общество может привести его в соответствие в следующем году, — отметил Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России.

По его словам, Совет директоров Банка России также планирует увеличить сроки раскрытия участниками рынка ценных бумаг в этом году отчетов эмитента, списков аффилированных лиц, годовой бухгалтерской отчетности.

На 1 марта 2020 года в Сибирском федеральном округе вели свою деятельность 5164 акционерных общества.

Фото: pixabay.com, автор- 6689062