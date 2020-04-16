ПСБ увеличил объем выдачи ипотеки на 50% в первом квартале

Только в марте объемы выдач по этому сегменту выросли на треть по сравнению с февралем. С начала года общее количество заключенных договоров превысило 8 тысяч. Общий объем ипотечного портфеля ПСБ по итогам первого квартала превысил 100 млрд рублей.

Количество сделок на приобретение жилья в новостройках в первом квартале увеличилось более, чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 40% от общего числа ипотечных сделок. Объем кредитования на покупку недвижимости на первичном рынке составляет в ПСБ половину выдач за квартал.

— В первом квартале мы наблюдали ускоренный рост ипотечных выдач и количества заявок на кредит. В первую очередь, это обусловлено снижением ставок по всем программам и активной работой банка с застройщиками. Также свою роль сыграл рост курса иностранной валюты – население стремилось защитить свои накопления и инвестировало в недвижимость, — отмечает Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ (ПАО).

Сохраняется повышенный интерес к рефинансированию ипотечных кредитов, выданных в других банках. За январь-март ПСБ рефинансировал более 3 тысяч кредитов на сумму 5,6 млрд рублей по программам военной и гражданской ипотеки.

Ускоренными темпами растет портфель кредитов, выданных по государственной программе «Семейная ипотека». За март выдачи увеличились на 25%, достигнув в общей сложности почти 2 млрд рублей по итогам 1 квартала. Такой рост во многом обусловлен выгодными условиями – ставка в ПСБ по этой программе является одной из самых низких на рынке – 4,5% годовых.

Фото: пресс-служба банка