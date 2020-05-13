Акция «Ночь музеев» в Новосибирской области уходит в онлайн-формат

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Новосибирской области 16 мая, мероприятия впервые организованы в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В этом году Новосибирская область традиционно присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Однако, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой она, как и другие культурные мероприятия, время проведения которых выпало на режим самоизоляции, пройдет в формате онлайн в социальных сетях учреждений культуры и телемарафона на областном телеканале ОТС в эту субботу, 16 мая. Музеи-участники акции подготовили насыщенную программу, которая позволит, не нарушая режим самоизоляции, получить новые впечатления, — отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Так, с 21.00 до 24.00 телеканал ОТС проведет телемарафон, в котором примут участие Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирской государственный художественный музей, Музей Новосибирска и Исторический парк «Россия – моя история». В программе – «прямые включения» из музеев, экскурсии, мастер-классы от сотрудников музеев, тест музейных экспонатов, ночные прогулки по пустым музейным зданиям, телемост со столичным музеем.

Кроме того, в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» Исторический парк «Россия – моя история» представит премьеры новых экскурсий и выставок. Посетителей акции ждет цикл видеоэкскурсий по историческому центру Новосибирска – территории Военного городка №17.

К акции подключатся и другие государственные учреждения культуры региона. Так, Новосибирская филармония ежегодно принимает участие в акции, раскрывая тайны концертных площадок и закулисья. Дом культуры им. Октябрьской революции проведет онлайн-экскурсию, в которой расскажет об истории создания учреждения в лицах.

С расписанием программы, а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Фото: пресс-служба минкультуры Новосибирской области