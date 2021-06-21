Активы под защитой

С АО СК «РСХБ-Страхование» заключен договор страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой. Всего застраховано более 5 млн голов на двух птицефабриках – АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» и АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». «РСХБ-Страхование» – надежный партнер, с которым Группа «ПРОДО» успешно сотрудничает с 2018 года. В конце 2020 года аналогичные договоры страхования были заключены по поголовью АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», АО «ПРОДО Тюменский бройлер» и АО «ПРОДО Птицефабрика Чикская». Таким образом, сейчас все пять птицефабрик Группы «ПРОДО» застрахованы в СК «РСХБ-Страхование» – в общей сложности более 12 млн голов птицы.

Группа «ПРОДО» ставит биобезопасность на своих предприятиях в разряд наиболее приоритетных вопросов. На каждой птицефабрике действуют жесткий входящий контроль и регулярная дезинфекция, ведется активная вакцинопрофилактика. Предприятия ежегодно обновляют «План корректирующих мероприятий по предупреждению заноса особо опасных, карантинных и зоонозных болезней для птиц на территорию АО». Меры биобезопасности постоянно совершенствуются и усиливаются. Они направлены как на предотвращение заболеваемости птицы, так и на предупреждение распространения различных инфекций среди персонала, в частности, коронавируса.

Птицефабрики Группы «ПРОДО» работают по принципу предприятий закрытого типа, на входе все сотрудники и все, что поступает на территорию птицефабрик, проходит санобработку. Контроль над этими процедурами был многократно усилен в прошлом году.

Однако полностью исключить негативные факторы, в том числе стихийные бедствия, возможность отключения электричества и многое другое нельзя. Поэтому Группа «ПРОДО» выбирает программы страхования, позволяющие нивелировать последствия подобных влияний.

Договоры с АО СК «РСХБ-Страхование» включают страхование от гибели в результате заболеваний, несчастных случаев и других рисков. Страховая сумма по вновь заключенным договорам страхования поголовья «ПРОДО Птицефабрики Калужской» и «ПРОДО Птицефабрики Сибирской» составила более 570 млн рублей.