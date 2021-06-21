В областной бюджет вносится второй пакет корректировок

— Итоги и первого, и второго кварталов 2021 года показывают динамичное восстановление экономики после затяжного периода 2019-2020 годов. У нас улучшается ситуация в стране на рынке углеводородов, укрепляется курс национальной валюты, были смягчены ограничения деловой и социальной активности, предприятиям и организациям своевременно оказаны меры государственной и бюджетной поддержки. Все это позволило преодолеть испытание с минимальными потерями и вернуться к докризисному уровню темпов роста доходов бюджета и экономики в более ранний период и сроки, чем предполагалось в четвертом квартале 2020 года, — сообщил на заседании правительства Новосибирской области министр финансов Виталий Голубенко.

— В отношении прогноза собственных доходов в декабре-январе у нас были объективные опасения, что план может быть не выполнен. Оценка рисков тогда составляла около 2,5 млрд рублей. К июню, после получения годовых и квартальных перерасчетов, мы увидели, что рост налоговой отдачи от предприятий и организаций позволили нам улучшить годовой прогноз по доходам, не только по областному, но и по местным бюджетам, — констатировал министр.

Так, по данным на 1 мая, индекс промпроизводства в регионе составил 107,8%, индекс оборота розничной торговли — 105,7%, индекс объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» — 108,7%, индекс объема платных услуг населению — 102,9%, номинальная зарплата — 106,5%, индекс потребительских цен — 102,9%.

В рамках второго пакета поправок в бюджет региона планируется внести изменения на 2021 год по пяти ключевым параметрам:

— Оплата труда работникам бюджетной сферы — 1,9 млрд рублей, в том числе повышение зарплаты на 10% работников ветеринарной службы (793 человека).

— Софинансирование мероприятий с федеральным бюджетом — 550 млн рублей, в том числе завершение строительства проблемных домов, завершение подстанции «Академическая», чтобы стабилизировать работы по возведению новых корпусов НГУ.

— Финансирование мероприятий по благоустройству, модернизации и подготовке к зиме ЖКХ — 1,3 млрд рублей. Речь идет, в первую очередь, о поддержке предприятий ЖКХ: о возмещении части затрат, которые не покрываются тарифной выручкой. Кроме того, область планирует на условиях софинансирования с городом закупить 150 автобусов на газомоторном топливе на условиях лизинга (основные ресурсы по программе предусматриваются с 2023 года).

— Увеличение финансовых резервов на непредвиденные расходы — 390 млн рублей. Речь идет как об антивирусной повестке, так и об участии региона в новых федеральных программах.

Кроме того, в поправках будет прописана поддержка, которую регион получил из федерального бюджета, — 1,960 млн рублей. Из них 1,9 млрд — на строительство четвертого моста через Обь.

Голубенко отметил, что у области есть возможность за счет хорошей динамики собственных доходов сэкономить ресурсы по обслуживанию госдолга — сегодня бюджет сбалансирован заемным дефицитом в 9 млрд рублей. Однако это решение субъект будет принимать при верстке нового бюджета на 2022-2024 годы — после того, как будут понятны условия и параметры новой федеральной поддержки, такой как инфраструктурные кредиты , а также условия реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.

После утверждения поправок доходы областного бюджета в 2021 году составят 207,3 млрд рублей, расходы — 218,5 млрд, дефицит — 11.2 млрд. Общая сумма изменений — 6,8 млрд рублей, из них 4,88 млрд — за счет собственных средств, 1, 98 млрд — федеральные трансферты.

Законопроект передан на рассмотрение депутатов регионального парламента.

Напомним, сегодня на оперативном заседании правительства губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе продлеваются меры повышенной готовности минимум до 29 сентября. Он также анонсировал ужесточение ограничений, которые правительство примет в ближайшее время. За последние сутки в области зарегистрированы 150 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее представители правительства предупреждали о возможности возвращения локдауна при ухудшении эпидемиологической обстановки и низких темпах вакцинации населения. О мерах поддержки бизнеса в такой ситуации вопрос пока не поднимается.