Активы Холидея выставлены на новый аукцион

ООО «Солярис» объявило о результатах повторных торгов по продаже имущества ООО «Компания Холидей» в рамках банкротства и о начале сбора заявок для участия о новом аукционе по продаже имущественного комплекса ритейлера. Информация об этом размещена на сайте Реестра банкротств.

Начальная стоимость выставленного на торги имущества составляет почти 680 млн рублей. Согласно документации, на торги выставлены помещения, различное оборудование и земельные участки в г. Барнауле (Алтайский край), г. Салаире (Кемеровская область), г. Новокузнецке (Кемеровская область), г. Новосибирске, г. Омске, г. Томске. Заявки на аукцион принимаются до 11 октября 2020 года.

Кроме того, организатор торгов сообщил о том, что по результатам аукциона, объявленного ранее, новым владельцем здания в г. Барнауле (ул. Шумакова, д. 46) признано ООО «МАРИЯ-РА». Цена продаваемого имущества 169 952 598,92 руб.. Здание в г. Новоалтайске (ул. 8 микрорайон, д. 29), площадью 3 264,2 кв.м. продано Роману Соловьеву, действующему в интересах Шкуренко Л.Н. Цена продаваемого имущества 574008393,57 руб.,

ГК «Холидей» была создана в 2000 году в Новосибирске, она владела сетью продуктовых супермаркетов по всей Сибири, насчитывавшей около 300 магазинов. Конкурсное производство в компании было введено в феврале прошлого года. Требования кредиторов, основным из которых стал Альфа-банк, составили около 16 млрд рублей.

Банкротство ООО «Компания «Холидей» началось в июле прошлого года из-за долга в размере 62,7 млн руб. В феврале этого года в компании было начато конкурсное производство.

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