Урал и Сибирь давно этого ждали — «Ростелеком» и GFN.RU запустили для них облачные игры на базе технологий NVIDIA

«Ростелеком» и сервис GFN.RU открыли для геймеров Урала, Сибири и Пермского края принципиально новую эру для их увлечения. Благодаря совместному проекту качество облачного гейминга вышло на недосягаемую ранее высоту.

В августе 2020 года GFN.RU стал одним из крупнейших резидентов уральского дата-центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных», разместив в нем сервера с поддержкой самых передовых графических технологий NVIDIA. Это позволило, «убрав» тысячи километров до московских серверов, в разы сократить пинг и повысить скорость реакции на действия геймеров Урала и Сибири. Таким образом, существенно повышается их результативность и шансы на победу в многопользовательских онлайн-играх.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах в дата-центре Екатеринбурга, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную онлайн-картинку. Под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах в различных ситуациях — дома на стационарном компьютере, а, например, на даче или в гостях — на ноутбуке, смартфоне (с операционной системой Android) или телевизоре (с ОТТ-приставкой Wink+).

С сегодняшнего дня пользователям домашнего интернета от «Ростелекома» в Уральском и Сибирском федеральном округах, а также в Пермском крае стала доступна опция «Облачные игры GFN.RU». Для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома», помимо высокой скорости, доступны особенно выгодные условия: стоимость опции «Облачный игры GFN.RU» для них составит всего 490 рублей в месяц. Для пользователей других тарифов абонентская плата — 990 рублей в месяц. Подключить и управлять опцией можно в едином личном кабинете абонента «Ростелекома» и мобильном приложении «Мой Ростелеком».

— Геймеров очень много среди наших абонентов, эта аудитория особо требовательна к скорости и качеству интернета, первой стремится испытывать все новинки. Специально для них мы развиваем экосистему сервисов, в центре которой находится тарифный план «Игровой». Рады представить новые возможности для поклонников облачного гейминга. Благодаря этой услуге любой компьютер можно превратить в мощную игровую машину, не нужно тратиться на апгрейд техники, облачные серверы все сделают за вас. Игрокам остается только наслаждаться отличной графикой, быстродействием и, конечно, побеждать! — отметил Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Урале. — В России с каждым днем все больше людей узнает, что такое облачный гейминг и пробует с его помощью запускать технологически требовательные игры на своих устройствах. Миссия GFN.RU — сделать гейминг доступным и удобным максимальному числу пользователей, охватив все регионы страны. Наш стратегический партнер “Ростелеком” помогает с воплощением этой миссии. С запуском облачного гейминга на Урале и в Сибири мы приобретаем статус игрока федерального масштаба. “Ростелеком” сотрудничает с нами с момента запуска GeForce NOW в России и причастен ко всем нашим победам. Во всех дата-центрах GFN.RU реализована связность от “Ростелекома”. Наши сервера в екатеринбургском дата-центре “Ростелекома” радикальным образом повысят качество облачных игр для многочисленной армии геймеров за Уральским хребтом, — заявил директор по маркетингу и продукту сервиса GFN.RU Даниил Мирошниченко.

По данным GFN.RU, предпочтения геймеров в столицах Уральского и Сибирского федеральных округов схожи. Первые три места в рейтинге самых популярных занимают игры Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends. На четвертом месте расположилась игра в жанре action/RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Кроме того, екатеринбуржцы предпочитают World of Tanks, а сибиряки — симулятор выживания ARK: Survival Evolved.

Новые технические возможности для повышения качества облачного гейминга появились на Урале благодаря запуску в Екатеринбурге в ноябре 2019 года первого в УрФО опорного катастрофоустойчивого центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных». Каналы передачи данных сверхвысокой пропускной способности, установленная мощность в 2,4 МВт, 100-процентный резерв электроснабжения позволяют назвать этот дата-центр «цифровым сердцем» Урала.

«Ростелеком» начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года. GFN.RU появился в России благодаря совместной работе группы «Сафмар» и компании NVIDIA — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера с сохранением всех преимуществ графики GeForce новейшего поколения.

Фото предоставлено пресс-службой компании