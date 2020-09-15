Актуализированы справочники средней стоимости автозапчастей

14 сентября 2020 года президиумом Российского Союза Автостраховщиков (РСА) приняты новые справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, подготовка которых была начата РСА сразу после снятия ограничений в РФ, введенных в связи с пандемией нового коронавируса, и оперативно завершена за три месяца, сообщили в пресс-службе Союза.

Как пояснил президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс, стоимость запчастей в среднем возросла на 23%. Этот показатель вычислен после анализа в актуализированных справочниках стоимости наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических регионов. Это говорит о том, что средняя выплата по новым справочникам также вырастет.

Игорь Юргенс подчеркнул, что ценовые показатели в актуализированных справочниках, отражают текущую, все еще нестабильную ситуацию, на рынке запасных частей, возникшую после введения ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом, последствия которых продолжают оказывать влияние на экономику.

Актуализированные справочники будут введены в действие с 20 сентября 2020 года.

При этом, установлено, что актуализированные справочники средней стоимости будут применяться для расчета размера страхового возмещения по ДТП, которые произойдут, начиная с 20 сентября 2020 года.

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