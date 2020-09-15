В аэропорту Толмачёво началось строительство нового терминала

Сегодня в аэропорту Толмачёво состоялось торжественное погружение конструкции первой сваи на строительной площадке объекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)», I очередь строительства, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В течение двух месяцев на объекте планируется выполнить основное свайное из более чем 2 000 буронабивных свай. Следующими этапами работ станут устройство фундаментов и монтаж каркаса здания.

Генподрядчиком по договору на строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина выступает турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Договор с компанией подписан 11 августа 2020 года. Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется завершить в III квартале 2022 года. Второй этап проекта планируется реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности более 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

— В проекте нового терминала заложены технологические решения, которые позволят создать современный аэровокзальный комплекс и обеспечить задел для дальнейшего развития аэропорта Толмачёво, в том числе с учётом перспектив роста международных направлений», — отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

ООО «АНТ ЯПЫ» — часть международного холдинга АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (ТУРЦИЯ), крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, которая специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского и промышленного назначения. На сегодняшний день компания по версии международного рейтинга ENR входит в ТОП 100 крупнейших мировых подрядчиков. За период деятельности компании с 1991 года реализовано и продолжает возводиться более 100 проектов различного назначения, общая площадь которых составляет более 10 млн м2.

География строительства «Ант Япы» представлена проектами в Турции, России, Туркменистане, Украине, Англии и США. Среди многочисленных реализованных проектов компании в России — многофункциональные, торговые, жилые, гостиничные комплексы, промышленные, индустриальные объекты, в т.ч. уникальные объекты, среди которых — строительство терминала Т-2 аэропорта Домодедово, ММДЦ «Москва-Сити» (участки № 9, 13В, 11, 16А, 16Б), ТРК «Калейдоскоп», гостиничный комплекс для Олимпийских игр 2014 г., строительство 4-х водоочистных объектов в г. Мары и г. Лебаб (Туркменистан) и др.

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта