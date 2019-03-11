Алексей Мишенин вернулся в правительство Бурятии

Выпускник НГТУ-НЭТИ Алексей Мишенин займет должность заместителя председателя правительства республики по экономическому развитию. 11 марта Алексей Мишенин был представлен на новый пост в ходе планерного совещания у главы республики Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба университета со ссылкой на «Восток-Телеинформ».

Отмечается, что ранее Алексей Мишенин покинул пост министра промышленности и торговли Бурятии и перешел в Ростех. Об отставке по собственному желанию министра стало известно в декабре 2018 года. При этом Мишенин получил статус советника главы региона на общественных началах.

Алексей Мишенин родился в 1979 году. Окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. Указом главы Бурятии 10 ноября 2015 года был назначен на должность министра промышленности и торговли республики.

Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ