 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Алексей Мишенин вернулся в правительство Бурятии

Он займет должность заместителя председателя правительства республики по экономическому развитию.
  • 11/03/2019, 15:14
Алексей Мишенин вернулся в правительство Бурятии

Выпускник НГТУ-НЭТИ Алексей Мишенин займет должность заместителя председателя правительства республики по экономическому развитию. 11 марта Алексей Мишенин был представлен на новый пост в ходе планерного совещания у главы республики Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба университета со ссылкой на «Восток-Телеинформ».

Отмечается, что ранее Алексей Мишенин покинул пост министра промышленности и торговли Бурятии и перешел в Ростех. Об отставке по собственному желанию министра стало известно в декабре 2018 года. При этом Мишенин получил статус советника главы региона на общественных началах.

Алексей Мишенин родился в 1979 году. Окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. Указом главы Бурятии 10 ноября 2015 года был назначен на должность министра промышленности и торговли республики.

Фото:  пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Популярное с сайта

В Новосибирске в месяц сортируют около 7 тысяч тонн отходов

Три площадки в Новосибирске принимают отсортированные отходы

11/03/2019, 14:26
Большая часть контейнеров для раздельного сбора мусора сосредоточена в Кировском и Ленинском районах Новосибирска.
Шарков

Табачный рынок России по итогам 2018 года сократился на 8,4%

11/03/2019, 14:23
Одними запретами и ограничениями проблему вреда от табакокурения решить вряд ли возможно.
Новосибирский «Ангиолайн» получил знаки качества Russian Exporter и Made in Russia

Новосибирский «Ангиолайн» получил знаки качества Russian Exporter и Made in Russia

11/03/2019, 11:51
В планах компании получение СЕ марки, специального знака, которым удостоверяется соответствие продукции стандартам Европейского Союза, и выход на европейские рынки.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

Элла Панфилова: «Попадаются исполнители, а организаторы остаются безнаказанными»

11/03/2019, 18:03

Новосибирцы получили льготы по земельному налогу на сумму 125 млн рублей

11/03/2019, 17:54

«НЕО-ПАК» запустит новое производство во втором квартале 2019 года

11/03/2019, 17:00

Применение генных и клеточных технологий в медицине обсудят в Новосибирске

11/03/2019, 16:15

Более 3,5 млн рублей выплатили работникам «Интертехэнерго» после вмешательства прокурора

11/03/2019, 16:12

Три площадки в Новосибирске принимают отсортированные отходы

11/03/2019, 14:26

Табачный рынок России по итогам 2018 года сократился на 8,4%

11/03/2019, 14:23

Новосибирский «Ангиолайн» получил знаки качества Russian Exporter и Made in Russia

11/03/2019, 11:51

Ученые ИВТ конструируют «виртуального пациента»

11/03/2019, 11:32

Технологии новосибирского предприятия будут использованы при подготовке к МЧМ по хоккею

11/03/2019, 11:10

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска