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Три площадки в Новосибирске принимают отсортированные отходы

Большая часть контейнеров для раздельного сбора мусора сосредоточена в Кировском и Ленинском районах Новосибирска.
  • 11/03/2019, 14:26
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске в месяц сортируют около 7 тысяч тонн отходов
В месяц на сортировку в Новосибирске отправляется около 7 тысяч кубов отходов

С 1 января региональный оператор направляет отходы на три объекта сортировки мусора: на ЗАО «Мусороперерабатывающий завод №2», на ООО «ТБО» и ООО «Сибирьэкотранспорт» (Болотное). Монтаж линии по сортировке мусора идет в Криводановке. Ее запуск запланирован в июле. В целом на сортировку раз в две недели отправляется мусор, собранный в 1740 двухкубовых контейнерах. В месяц — около 7 тысяч кубов. Большая часть таких контейнеров сосредоточена в Кировском и Ленинском районах Новосибирска.

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— Мы начинаем с нуля отсчет тех отходов, которые будем возвращать во вторичную переработку. Новосибирск — лидер в стране по количеству размещенных и используемых контейнеров для сортировки мусора, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — Сейчас мы верстаем программу, в которую по желанию людей  включаем адреса многоквартирных домов для установки контейнеров для раздельного сбора отходов. После того, как получим реестры от органов местного самоуправления о площадках размещения отходов, проанализируем все данные и летом начнем установку. Возможно, на первом этапе это будет контейнер на 5-7 домов.

Инвесторы готовы вложить 1,8 млрд в инфраструктуру утилизации ТКО

Расходы на установку контейнеров для раздельного сбора мусора в тариф регоператора не заложены. Однако Анисимова отметила, что интерес к этой программе проявляют партнеры «Экологии-Новосибирск»: компании, которые занимаются переработкой отходов. Об установке контейнеров для раздельного сбора мусора на своих сайтах заявляют такие компании, как ООО «Тайгер–Сибирь», «Арктика Сити» (бренд ИП Волкова), ООО «Полимер Рецикл – Н». Судя по данным открытых источников, большая часть игроков, собирающих отсортированный мусор и перерабатывающих его (за исключением «Арктика Сити») связаны между собой через учредителей.

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— Сейчас у нас в Новосибирске установлено около полутора тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора: пластика, стекла, металла и т. д. В этом году мы планируем увеличить сеть. Насколько — пока сказать сложно, так как идут согласования с управляющими компаниями. Не все хотят предоставлять место под такие контейнеры, где-то нет технических возможностей для их размещения, — пояснил InfoPro54 директор, соучредитель ООО «Тайгер–Сибирь» Кирилл Ритерман.

По его оценкам, количество контейнеров по раздельному сбору мусора в Новосибирске увеличивается. Кроме того, повышается сознательность горожан, которые добровольно сортируют отходы. Ритерман заявил, что у компании «Тайгер–Сибирь» есть потенциал для загрузки существующих мощностей при наращивании объемов отсортированного мусора.

«Арктика Сити» развивает в Новосибирске проект по сортировке мусора самостоятельно. Исполнительный директор ИП Волкова И.А. Александр Волков рассказал InfoPro54, что сейчас в районах города, входящих в зону ответственности компании как партнера регоператора по утилизации ТКО, установлено около 200 контейнеров.

— Мы собираем пластик, стекло и картон. Отсортированный мусор отвозим на свою сортировочную площадку. До конца марта планируем запустить собственную сортировочную линию. В будущем станем сдавать эти отходы в переработку. Куда — будет зависеть от экономики процесса. Хотя, с точки зрения логистики, предпочтительнее, если это будут новосибирские предприятия, — говорит Волков.

«Мусороперерабатывающий завод №2» ни разу не выходил на полную мощность

Собеседник InfoPro54 пояснил, что в 2019 году компания намерена закупить еще около 500 контейнеров для раздельного сбора отходов. Большая часть из них будет установлена в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска. В перспективе сеть планируется расширить на Коченевский и Ордынский районы области. Александр Волков не исключил, что в будущем компания установит свой небольшой перерабатывающий завод для того, чтобы предлагать на рынок уже переработанное готовое сырье.

— Сейчас у нас пока нет понимания, что будет с раздельным сбором отходов и их переработкой в России, поэтому мы не готовы вкладывать в это деньги. Как только ситуация прояснится — будем инвестировать, — добавил Волков.

Оба участника рынка заявили, что пока никакой конкуренции на сегменте раздельного сбора и переработки отходов в Новосибирске не существует. Этот процесс только начинается.

Фото: с сайта steklobutilka.ru

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