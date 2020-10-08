Алтай остался самым популярным местом отдыха новосибирцев в 2020 году

В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%. Для жителей Новосибирской области по-прежнему главным «местом силы» остается Республика Алтай.

МегаФон с использованием инструментов Big Data проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.

Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе – Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%. Тем не менее, Алтай по-прежнему остается излюбленным местом отдыха у абонентов МегаФона в Новосибирской области.

— Летом этого года за пределы Новосибирской области выехало 62 тысячи абонентов МегаФона, которые во время своих поездок в общей сложности загрузили более 1 петабайта мобильного интернета и проговорили 27 миллионов минут. В ТОП-5 самых популярных направлений наших пользователей вошли преимущественно соседние регионы: Алтай, Москва, Кузбасс, Томская область и Красноярский край. При этом с большим отрывом лидирует Алтай, на который пришлось 30% передачи данных и 43% голосового трафика, — сообщила директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Востребованными для отдыха и поездок россиян остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

Отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, путешественники стремились открывать для себя новые места. Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо, Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой компании