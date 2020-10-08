Эксперты проанализировали темпы восстановления малого бизнеса в Сибири

В начале 2020 года поступления на счета компаний в сегменте малого и микро бизнеса стабильно росли, свидетельствуют данные АО «Райффайзенбанк». В марте, несмотря на появление первых ограничений, связанных с распространением коронавируса нового типа, поступления увеличились на 23,5%. Постепенное снижение началось в апреле и продолжилось весь май. В июне тенденция изменилась и поступления начали расти, однако тогда обороты в большинстве не смогли отраслей не смогли восстановиться до мартовских уровней.

В июне многие предприниматели смогли вернуться к работе — у них возобновился приток денег клиентов на счета А те, кто продолжал работать в период ограничений, увеличили количество транзакций. Малый и микро бизнес Сибири и Урала показывал лучшую динамику восстановления по сравнению с другими регионами, а сильнее всего падение ощущалось в Москве.

В августе 2020 компании малого и микро бизнеса в Сибири не только вернулись к мартовским показателям по объему поступлений средств на счета, но и превзошли их. Общий оборот по счетам компаний в шести крупнейших городах Сибири в августе был на 5,6% выше, чем в марте. Самый сильный рост наблюдался в Кемерово и Омске. Исключение составил Иркутск, где обороты сократились по сравнению с мартом на 0,5%.

— Разница в динамике восстановления оборотов компаний в этих городах связана с региональной спецификой и с продолжительностью ограничительных мер, которые применялись местными властями, — поясняет директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Мария Горенко.

По сравнению с прошлым годом динамика в большинстве городов также положительная – поступления на счета выросли практически везде, а в Кемерово они увеличились практически на треть.

— После периода ограничений перед компаниями особенно остро стоит задача восстановления и роста бизнеса. Сейчас рутинные задачи не должны отвлекать бизнесменов от главной цели, поэтому документооборот с налоговой, бухгалтерия, проверка контрагентов должны быть автоматизированы. Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу самые качественные небанковские сервисы. Так, бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет легко управлять доходами и оплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн, — добавила Мария Горенко.

Исследование проводилось на основе данных об активности более 10 тыс. компаний СФО из сегмента малого и микро бизнеса.

Фото: пресс-служба компании