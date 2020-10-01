Аналитики оценили реальную безработицу в два раза выше официальной

С начала пандемии коронавируса в России помимо 4,5 млн безработных насчитывалось около 4,9 млн скрытых безработных, которых официальная статистика не учитывает в составе рабочей силы – выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Во втором квартале 2020 года, на который пришелся разгар пандемии коронавируса, период нерабочих дней и жестких экономических ограничений, 4,87 млн россиян (в среднем за месяц) сидели без работы и хотели ее найти, однако не учитывались в статистике как безработные. Из них 2,93 млн человек заявляли о желании работать, но при этом по тем или иным причинам не искали работу и не были готовы немедленно к ней приступить, 1,84 млн человек не искали работу, но были готовы работать (в том числе 790 тыс. россиян отчаялись найти работу), а 91 тыс. искали работу, но не были готовы приступить к ней в ближайшее время. Все эти люди не классифицировались Росстатом как безработные. Это связано с тем, что согласно критериям Международной организации труда, безработными считаются лишь те, кто одновременно не имел доходного занятия, занимался поиском работы в течение последних четырех недель и был готов приступить к работе в течение недели. При несоответствии одному из этих критериев статистика уже не относит не имеющего работы к безработным. Например, если человек хочет трудиться, но на данный момент не видит для себя возможности трудоустроиться на подходящую по профессиональному профилю и уровню зарплаты работу, то он в статистику безработных не попадает, равно как и не относится к рабочей силе (складывается из занятых и безработных), — поясняют в FinExpertiza.

В результате уровень такой скрытой безработицы во втором «коронавирусном» квартале составил 6,1% от численности рабочей силы в широком определении (включая потенциальную рабочую силу в лице скрытых безработных).

Объявленная Росстатом безработица в апреле – июне составляла 4,47 млн человек (в среднем за месяц), или 6% рабочей силы, то есть была даже ниже, чем скрытая безработица. Таким образом, в разгар пандемии реальная безработица с учетом ее скрытой части превышала 9,3 млн человек, или 12,1% – в два раза больше декларируемого уровня безработицы.

Эксперты подчеркивают, что на региональном уровне высокий уровень скрытой безработицы, как правило, сочетается с высоким же уровнем безработицы открытой. По этому показателю лидируют Северная Осетия (скрытая безработица в регионе во втором квартале составила 22,1%), Дагестан (18,7%), Тыва (17,4%), Бурятия (13,2%), Хакасия (11,8%), Псковская область (11,5%), Ненецкий автономный округ (11,2%), Севастополь (10,6%), Еврейская автономная область (9,5%), Республика Марий Эл (8,8%).

Минимальная скрытая безработица отмечается в Крыму (0,8%), Санкт-Петербурге (1%), Хабаровском крае (1,9%), Москве (1,93%), Тульской области (2,1%), Кировской области (2,3%), Белгородской области (2,7%), Саратовской области (2,9%), Калужской области (2,9%) и Тамбовской области (3,1%).

В Новосибирской области, по данным экспертов FinExpertiza, уровень скрытой безработицы составляет 5,23% (77,6 тысяч человек).

— Если суммировать скрытых и явных безработных, то в отдельных регионах показатель фактической безработицы доходит до рекордных 40% от рабочей силы в широком определении, — констатируют эксперты.

Отмечается, что самая высокая реальная безработица фиксируется в Северной Осетии (39,8%), Тыве (36,8%), Дагестане (36,1%), Ингушетии (30,2%), Карачаево-Черкесии (24,8%), Бурятии (24,1%), Чечне (22,8%), Хакасии (21,7%), Кабардино-Балкарии (21,3%), Ненецком автономном округе (20,7%).

А наиболее низкие показатели реальной безработицы наблюдаются в Санкт-Петербурге (3,7%), Москве (3,9%), Хабаровском крае (6%), Ханты-Мансийском автономном округе (6,1%), Тульской области (6,6%), Крыму (7,6%), Калужской области (7,7%), Белгородской области (7,85%), Татарстане (7,86%) и в Липецкой области (7,93%).

В Новосибирской области уровень открытой безработицы составляет 6,45% (90,7 тысяч человек).

— Реальная безработица с учетом ее скрытой части составила более 9,3 человек, что как минимум в два раза превышает официальные показатели. Если брать в расчет переведенных на неполную занятость и отправленных в отпуск без зарплаты россиян, то количество фактически безработных оказывается еще выше. Кроме того, по статистике 11 млн трудоспособных россиян не выразили желание работать – часть из них учится, другие заняты в домашнем хозяйстве, а кто-то является добровольным безработным, поскольку по тем или иным причинам не видит себя на российском рынке труда. В результате из 146,5 млн россиян трудятся лишь 70 млн – с учетом частично занятых и работающих в неформальном секторе. При том что в стране проживает 92 млн человек в активном возрасте от 20 до 65 лет, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, во втором квартале 2020 года среди занятого населения среднее фактически отработанное время за трудовую неделю снизилось до 31,6 часов, а в апреле оно опускалось до 28,5 часов, в то время как в первом квартале составляло 38,1.

— В Москве и Санкт-Петербурге рабочая неделя не дотягивала и до 28 часов. Вероятно, в этой статистике не учитывается часть сверхурочно отработанных часов, однако нас в данном случае интересует тенденция сокращения официально оплачиваемого рабочего времени. Мы видим, что россияне стали работать меньше, а значит, и меньше получать за свой труд, — говорит Елена Трубникова.

Она подчеркивает, что высокая скрытая безработица означает для страны низкие доходы населения и является обратной стороной низкой производительности труда.

— Последняя ограничивает потенциал роста экономики и благосостояния граждан, а также не позволяет существенно уменьшить имущественное неравенство. Пандемия серьезно ударила по малообеспеченным слоям населения, а также частично по среднему классу, в частности – предпринимателям. Если текущий кризис затянется – в силу структурных и иных проблем, которые могут обостриться в связи с санкционными рисками – Россия может еще длительное время не побороть характерный для нашего рынка труда феномен работающих бедных, — резюмирует Елена Трубникова.

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