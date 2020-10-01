Курс малого бизнеса: стать предпринимателем легко

ПСБ разработал специальную программу по обучению военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей предпринимательству.

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» банк реализует уникальный социальный проект по адаптации военнослужащих и членов их семей к активной жизни «на гражданке».

— ПСБ поддерживает развитие предпринимательства через программу развития делового потенциала и профессиональной самореализации супруг офицеров, что в результате способствует развитию предпринимательства в регионах, в военных городках, где люди живут более обособленно и им нужна особая поддержка в обучении бизнесу, — поясняют в банке.

Цель программы — обучение военнослужащих и их супругов необходимым предпринимательским навыкам. Образовательным партнером банка является Высшая школа экономики: по итогам обучения участники получают сертификат о повышении квалификации, а также возможность продолжить работу с персональным бизнес-ментором, который поможет, если участник решит открыть свой бизнес.

— У начинающих предпринимателей возникает множество самых разных вопросов — от создания идеи собственного бизнеса и до решения его организовать. Многие, не найдя ответы на эти вопросы, отказываются от своего дела, не решившись даже попробовать. Мы помогаем справиться с этими страхами и барьерами, — говорит Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПСБ в Новосибирске.

В 2019 году банк уже реализовал два пилотных обучения для супруг военнослужащих во Владивостоке и городе Клинцы Брянской области. В 2020 году программа была расширена, и в этом году обучение пройдет уже в 13 городах: Москве, Калининграде, Ростове, Мурманске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ульяновске, Хабаровске, Новосибирске, Чите, Владивостоке, Саратове и Иркутске.

Александра Белоусова работает заведующей клубом войсковой части в Новосибирске. По ее словам, несколько лет назад она уже проходила предпринимательские курсы, но полученная на них информация устарела.

— Сегодня многое поменялось, недавние знания стали неактуальными. Я считаю, что экономику нужно изучать постоянно, — рассуждает Александра. — Курс мне помог детальнее разобраться в основах предпринимательства. Я творческий человек, у много меня идей, и теперь я точно готова начать свое дело!

В связи с ограничительными мерами, связанными с борьбой с коронавирусом, было принято решение проводить программу в режиме онлайн. В мае 2020 года был организован пилот онлайн-обучения для действующих военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет и проходящих профессиональную переподготовку по гражданской специальности «Управление персоналом», в июле и августе прошло онлайн-обучение жен военнослужащих основам предпринимательства.

Елена Закомолдина отметила, что предпринимательские курсы помогают посмотреть на привычные вещи по-новому.

— Я внимательно изучила процесс создания и ведения своего дела. Сейчас полученную информацию нужно проанализировать, все хорошо взвесить. Не исключено, что в перспективе я открою свой бизнес — развивающий центр для детей, — пояснила она.

Ирине Ильчук понравились практические занятия на курсах. И она не исключает, что полученная информация будет ей полезна при открытии собственного ателье:

— Члены семей военнослужащих в военных городках не всегда могут трудоустроиться по своей специальности. Подобные курсы дают возможность для саморазвития, получения новых навыков, позволяют обрести независимость, работая на самого себя.

Евгения Шконда признается, что пришла на программу с нулевыми знаниями о предпринимательстве, а сейчас ей удалось проработать план своего дела. Она заинтересовалась экологическим проектом по переработке пластиковых бутылок.

По итогам обучения 64% участников заявили, что рассматривают для себя предпринимательство как потенциальную занятость после увольнения с военной службы, 98% слушателей рекомендовали бы своим знакомым пройти обучение по программе, а готовность продолжать обучение в режиме онлайн подтвердили 100% участников.

— На сегодняшний день участники проекта получили знания и навыки, которые, я уверен, они смогут применить на этапе старта и развития собственного дела, — говорит Денис Голубев.

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