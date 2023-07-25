Аналитики рассказали, какие сферы популярны у самозанятых

Второе место в топе у ИТ – с показателем 13,6 %. Замыкают тройку лидеров – автоперевозки и автосервис, в этой сфере трудятся 13 % зарегистрированных. Четвёртую позицию рейтинга занимает – бьюти-индустрия с результатом 12,2 %. На пятом месте расположились маркетинг, реклама и исследования – 8,8 %.

— Средний возраст самозанятого в России – 34 года. Мужчин и женщин среди зарегистрированных почти поровну. Количество пользователей сервиса для самозанятых – более полутра миллиона человек, — уточнили в пресс-службе «Сбербанка».

Стали известны и самые популярные регионы среди специалистов, работающих на себя. Больше всего самозанятых, зарегистрированных на сервисе, живут в столице: данные по Москве – 20,4 %. В Санкт-Петербурге проживают – 7,3 %. В Московской области – 6,6%. На территории Краснодарского края – 4,8 %. В Свердловской области – 3,2 %.