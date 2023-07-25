Рекламодателям

Капремонт по-честному: законодатели предлагают создать государственный реестр протоколов общего собрания

  • 25/07/2023, 12:58
Капремонт по-честному: законодатели предлагают создать государственный реестр протоколов общего собрания
Законопроект уже поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности.

По мнению инициаторов проекта, новые правила позволят жёстче контролировать, куда уходят деньги жильцов, которые они собирают на ремонт своих домов годами.

Контролировать этот процесс будет обязана государственная жилищная инспекция. Ей планируют поручить вести открытый реестр протоколов общих собраний жильцов, которые готовятся к капремонту.

Сегодня деньги на ремонт домов собирают по двум схемам. На индивидуальные специальные счета и, в так называемый, общий «котёл» региональных фондов. Средства часто расходуют не по назначению. В России, как и в Новосибирской области, очень много примеров, когда протоколы общего собрания подделывают. А средства, в итоге, уходят неизвестно куда.

Новая законодательная инициатива, по словам авторов проекта, позволит сделать эту схему более прозрачной. Кроме того, муниципальные власти смогут посмотреть, какие решения в конкретном доме уже были приняты жильцами на общих собраниях.

Некоторые эксперты считают, что новый законопроект не облегчит жизнь собственникам жилья.

— Новый механизм контроля, может и не сработать — заявил журналистам Infopro54, Новосибирский руководитель проекта «Общественный штаб ЖКХ» Илья Максимов. —Даже если сотрудников госжилинспекции обяжут контролировать протоколы собрания собственников жилья, где гарантия, что они будут действительно это делать? По сути, в структуре появится еще один государственный орган. Но это не изменит систему, по которой сегодня расходуют средства на капитальный ремонт.

Менять на законодательном уровне, по мнению Ильи Максимова, нужно всю систему по контролю за расходованием средств жильцов.

Фото: freepik.com — nikitabuida 

365

Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : ТСЖ собраний Протоколы капремонт Госреестр


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

ГК «Расцветай» будет строить учебный центр для подготовки бойцов спецназа
22/07/23 14:21
Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения
19/07/23 9:23
Налоговики в Новосибирске будут консультировать участников СВО и членов их семей
16/07/23 9:22
В Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора

В Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора

Он стал четвертым кандидатом, подавшим документы на регистрацию.
Читать статью >>
Человеческий принцип: как следователи СК Новосибирска помогают людям за рамками уголовных дел

Человеческий принцип: как следователи СК Новосибирска помогают людям за рамками уголовных дел

За кадром повседневной работы и расследований часто остаются простые, но очень важные поступки сотрудников Следственного комитета.
Читать статью >>
«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды

«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды

Популярность малоэтажных комплексов набирает обороты. Новосибирцы по достоинству оценили плюсы загородного дома с возможностью насладиться чистым воздухом в окружении дружелюбных соседей.
Читать статью >>
24 июля Международный день заботы о себе

Забота о себе — новый тренд, набирающий популярность

Это не эгоизм, а желание как можно дольше жить полноценной жизнью. Причем забота о здоровье должна быть комплексной.
Читать статью >>
Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы губернатора Новосибирской области

Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы губернатора Новосибирской области

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.
Читать статью >>
социальная продовольственная ярмарка в Новосибирске

Стало известно, где будет находиться новая социальная продовольственная ярмарка в Новосибирске

На данный момент на территории области функционируют три социальные продовольственные ярмарки.
Читать статью >>
Центробанк РФ поднял ключевую ставку сразу до 8,5%

Центробанк РФ поднял ключевую ставку сразу до 8,5%

Она оставалась без изменений с сентября прошлого года.
Читать статью >>
Справоросс Владислав Плотников подал документы на выборы главы Новосибирской области

Документы для регистрации на выборы главы Новосибирской области подал справоросс Владислав Плотников

Он стал вторым кандидатом, подавшим документы в облизбирком.
Читать статью >>
«Он взвизгнул и упал замертво»: хозяйка погибшей собаки-поводыря рассказала о происшествии

«Он взвизгнул и упал замертво»: хозяйка погибшей собаки-поводыря рассказала о происшествии

Женщина пьет успокоительное и пытается пережить шок.
Читать статью >>
Александр Ладан: Хочешь подстелить соломки, расширяй товарный ассортимент

Александр Ладан: Хочешь подстелить соломки — расширяй товарный ассортимент

События последних лет эмпирическим путем доказали верность бизнес-модели новосибирского производителя упаковки.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Кондратьев: В Новосибирске планируется построить 15 млн кв. м жилья

Алексей Кондратьев: В Новосибирске планируется построить 15 млн кв. м жилья

На 170 площадках, выделенных под комплексное развитие территорий.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Рабочие места, социальная инфраструктура, парки — какой район Новосибирска комфортен для жизни?

25/07/2023, 14:32

Стали известны доходы и имущество генерала Сергея Суровикина

25/07/2023, 14:28

Более 6 тыс многодетных семей обратились за выплатами на покупку школьной формы

25/07/2023, 14:18

Дрон-художник нарисует гигантский мурал на стене НГТУ

25/07/2023, 14:06

В Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора

25/07/2023, 13:49

Аналитики рассказали, какие сферы популярны у самозанятых

25/07/2023, 12:29

Эксперты назвали самые популярные в этом году кроссоверы на «вторичке»

25/07/2023, 12:23

Быстро заживляют раны и лечат кишечник – биогели для медицины создают в НГТУ

25/07/2023, 12:05

Человеческий принцип: как следователи СК Новосибирска помогают людям за рамками уголовных дел

25/07/2023, 11:53

Новосибирский школьник разрабатывает систему доставки грузов с помощью беспилотников

25/07/2023, 11:05

«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды

25/07/2023, 10:55

Мужчина в Доволенском районе умер от укуса змеи

25/07/2023, 10:27

В Новосибирске будут судить бывших сотрудников Ростехнадзора

25/07/2023, 10:24

В Новосибирске разработали прибор для работы в космосе

25/07/2023, 10:22

Дожди в Новосибирске помогли рекордному урожаю грибов

25/07/2023, 09:52

В Центре Мешалкина помогли мужчине, больному раком груди

25/07/2023, 09:42

Жара вернется на этой неделе в Новосибирскую область

25/07/2023, 09:39

В Новосибирске женщина родила на плановом осмотре в женской консультации

24/07/2023, 18:25

Забота о себе — новый тренд, набирающий популярность

24/07/2023, 17:49

Бывший замдиректора ФМШ получил условный срок за наезд на мальчика в Академгородке

24/07/2023, 17:30
Популярное

В Сибири поисковики разыскивают родственников пятерых красноармейцев, которые без вести пропали во время Великой Отечественной войны

25/07/2023, 14:10

После череды дождей в Новосибирской области местные жители ведрами собирают грибной урожай

24/07/2023, 16:39

Телефонные мошенники придумали еще один способ отнимать жилье

24/07/2023, 15:54

Крупнейший отечественный производитель пассажирских вагонов разрабатывает новую платформу пассажирских поездов с технологией тяни-толкай

24/07/2023, 11:44

Каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

21/07/2023, 17:42

С начала учебного года школьников будут обучать управлению БПЛА

21/07/2023, 16:32
Новости компаний

Мошенники предлагают клиентам деньги за просмотры интернет-магазинов

25/07/2023, 14:31

Жители Новосибирской области могут провести газ в дом по госпрограмме

25/07/2023, 12:13

Агентство НКР повысило рейтинг Банка Уралсиб до A.ru со «Стабильным» прогнозом

25/07/2023, 11:05

ВТБ Факторинг вошёл в финансовую экосистему «Лайтхаус»

25/07/2023, 09:00

Клиенты ВТБ стали втрое чаще оплачивать сотовую связь через голосового ассистента

24/07/2023, 16:12

В Казани подвели итоги нацпроекта по повышению производительности: в лидерах новосибирское предприятие

24/07/2023, 12:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска