Капремонт по-честному: законодатели предлагают создать государственный реестр протоколов общего собрания

По мнению инициаторов проекта, новые правила позволят жёстче контролировать, куда уходят деньги жильцов, которые они собирают на ремонт своих домов годами.

Контролировать этот процесс будет обязана государственная жилищная инспекция. Ей планируют поручить вести открытый реестр протоколов общих собраний жильцов, которые готовятся к капремонту.

Сегодня деньги на ремонт домов собирают по двум схемам. На индивидуальные специальные счета и, в так называемый, общий «котёл» региональных фондов. Средства часто расходуют не по назначению. В России, как и в Новосибирской области, очень много примеров, когда протоколы общего собрания подделывают. А средства, в итоге, уходят неизвестно куда.

Новая законодательная инициатива, по словам авторов проекта, позволит сделать эту схему более прозрачной. Кроме того, муниципальные власти смогут посмотреть, какие решения в конкретном доме уже были приняты жильцами на общих собраниях.

Некоторые эксперты считают, что новый законопроект не облегчит жизнь собственникам жилья.

— Новый механизм контроля, может и не сработать — заявил журналистам Infopro54, Новосибирский руководитель проекта «Общественный штаб ЖКХ» Илья Максимов. —Даже если сотрудников госжилинспекции обяжут контролировать протоколы собрания собственников жилья, где гарантия, что они будут действительно это делать? По сути, в структуре появится еще один государственный орган. Но это не изменит систему, по которой сегодня расходуют средства на капитальный ремонт.

Менять на законодательном уровне, по мнению Ильи Максимова, нужно всю систему по контролю за расходованием средств жильцов.