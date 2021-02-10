Анализ ДНК на отцовство и родство в Новосибирске — лаборатория Медикал Геномикс

Тест ДНК позволяет устранить сомнения по поводу родства с ребенком, между предполагаемой бабушкой, дедушкой и внуками, между братьями и сестрами, между тетей, дядей и предполагаемыми племянниками.

Популярность процедуры у населения выросла, благодаря снижению цены на анализ по установлению отцовства. Раньше некоторые частные лаборатории устанавливали цену на услугу от 20 000 до 30 000 руб. Такие расценки можно встретить и сейчас, в гослабораториях судмедэкспертизы.

В каких случаях возникает необходимость установить отцовство или родство

Пройти тест, позволяющий установить наличие родственной связи, необходимо если: · нужно подтвердить либо оспорить отцовства при разводе;

происходит раздел наследства, в ходе которого возник конфликт;

нужно получить гражданство (воссоединение семьи и т.д.);

нужно устранить сомнения (можно провести анонимно для личных целей);

хотите убедиться в точности родства при родах с помощью процедуры ЭКО.

Лаборатория Медикал Геномикс предлагает два типа исследований (судебный, информационный). Первый вариант возможен по судебному предписанию. Во втором случае тестирование проводится по личной инициативе заинтересованного лица.

Стоимость теста ДНК в Новосибирске

Цена теста на установление отцовства зависит от метода исследования, типа собранного биологического материала. Если анализ проводится по судебному предписанию, сбор материала происходит непосредственно в лаборатории.

Когда потребитель обращается анонимно, он не может использовать полученный результат для подтверждения, оспаривания прав, как прямое доказательство.

Стоимость тестирования зависит от:

процедуры забора материала;

формата заключения договора.

Оба типа исследования материала проводят по 25 и более генетическим маркерам. Когда тестирование происходит в рамках судебной экспертизы, перед забором материала производят идентификацию участников. Это обязательное условие. Информационное тестирование чаще проводят анонимно. То есть отец ребенка в одностороннем порядке сам предоставляет биоматериал. Полученный результат носит только информационный порядок, использовать его в суде можно только как косвенное доказательство. Когда есть сомнения в отцовстве, необходимо проводить исследования в лабораториях с хорошей репутацией.

Как выбрать лабораторию ДНК

Самый простой вариант найти медицинское учреждение, это прочесть отзывы пользователей в интернете. Если у лаборатории есть свой сайт, получить информацию о расценках, услугах проще. Здесь же могут быть опубликованы отзывы посетителей. На главной странице сайта компании должна быть размещена лицензия.

Чтобы убедиться в ее реальности, можно сверить номер документа в Едином Реестре мед. лицензий. Некоторые недобросовестные компании размещают фейковые изображения. В компании, которая вызывает доверие, должны работать специалисты-генетики.

Квалификация экспертов подтверждается дипломами, опубликованными научными докладами. На сайте лаборатории должен быть раздел, содержащий список сотрудников. Рядом с именем эксперта должны быть указаны его должность, научная степень и иные достижения. Порядочная лаборатория имеет современное оборудование.

Для того чтобы продемонстрировать посетителям сайта свое оснащение, большинство компаний размещают на сайтах фото помещений и 3D-экскурсии.

На проведение исследования уходит минимум 3 дня. Срок исполнения заказа зависит от вида исходного материала. Бывает так, что заказчик предоставляет для анонимного исследования нестандартный материал (соски со слюной ребенка, ногти, волосы и т.п.).

В этом случае сроки выполнения заказа и стоимость работы увеличиваются.

В генетической лаборатории Медикал Геномикс, стоимость теста ДНК на отцовство обойдется жителям нашего города в 5900 рублей.

Стоит отметить, что анонимное исследование дешевле экспертизы, проводимой по судебному предписанию. Стоимость генетической экспертизы для суда в Медикал Геномикс, обойдется вам в 14000 рублей.