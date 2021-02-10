Tele2 удвоила доход big data от внешних заказчиков

Эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике вырос в 1,5 раза и составил 1,5 млрд рублей. При этом доход от внешней монетизации увеличился в 2 раза. Драйверами роста выручки стали продукты геоаналитики и проекты для финансовых организаций.

Геоаналитика стала лидером по темпам роста выручки от направления big data в 2020 году: доходы оператора от внешних проектов выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2019 годом.

В прошлом году Tele2 продолжила сотрудничество с ДИТ Москвы и другими государственными заказчиками. Также в 2020 году оператор реализовал первый полномасштабный коммерческий проект по геоаналитике в транспортной отрасли в партнерстве с РЖД. С помощью уникального метода map matching аналитики Tele2 проанализировали пассажиропоток на разных видах транспорта между 81 парой российских городов. Целью проекта для РЖД стала оценка эффективности расписания поездов, а также разработка предложений по изменению расписания. Результаты исследования легли в основу дальнейшего анализа и детального прогноза пассажирских перевозок на основании моделей математической оптимизации, формирующих рекомендации по изменению расписания.

На втором месте по динамике роста выручки – решения для финансовых организаций и кредитных учреждений: почти на треть увеличился доход от услуг скоринга, верификации, лидогенерации и других сервисов для отрасли. Эти продукты стали более востребованными, так как Tele2 постоянно совершенствует модели и расширяет число сегментов целевой аудитории, учитывая особенности бизнеса разных заказчиков.

Ключевым проектом, реализованным для кредитных организаций, стал запуск в коммерческую эксплуатацию антифрод-платформы. Она позволяет защитить клиентов оператора и коммерческих банков от мошенников, использующих социальную инженерию для несанкционированного доступа к деньгам. Tele2 провела успешные испытания с двумя крупнейшими банками. В 2021 году Tele2 планирует интеграцию с несколькими крупными кредитными учреждениями из числа ведущих российских банков.

Одной из ключевых внутренних инициатив стал проект rolling forecast, который направлен на повышение эффективности бизнеса на основе предиктивной аналитики. Благодаря инструментам машинного обучения Tele2 прогнозирует десятки коммерческих и технических показателей работы компании. Использование предиктивных моделей позволяет выделить неочевидные взаимосвязи и влияние показателей друг на друга, что повышает качество планирования работы разных подразделений.