Андрей Кузнецов: Политическую мощь онлайна у нас переоценили!

— Последний раз столь же грязную предвыборную компанию я в Новосибирске видел в 2003 году, когда избирали депутатов Государственной Думы по одномандатным округам. С тех пор выборы с каждым годом становились все спокойнее и спокойнее. В предвыборных кампаниях все больше проявлялся договорной характер. Формировались договоренности, общей целью которых была зачистка округов от сильных конкурентов, на этом расчищенном фоне выгоднее подать себя избирателям и пройти в депутаты. Это, можно сказать, был такой электоральный мерчендайзинг. Да, не без цинизма, конечно, но чинный. Сейчас же в новосибирскую политику вернулась реальная конкуренция, но проявления ее яростны и весьма неэстетичны. Люди стали конкурировать идеями, программами. И вдруг выяснилось, что многие системные игроки к такой конкуренции оказались не готовы. И этически не готовы в том числе. Отсюда и этот огромный накал неспортивного поведения — спойлеры, однофамильцы, взломы соцсетей и ложные рассылки. Это следствие того, что многими игроками утрачена культура политической конкуренции. Ее нужно восстанавливать заново. Практически с нуля.

Во-вторых, было абсолютизировано, даже фетишизировано понятие «онлайн». Идея диджитальности многих опьянила, оторвала от реальности. Некоторые игроки вели компанию, пользуясь анонимными телеграм-каналами, совершенно не понимая, насколько это далеко от реального избирателя — от тех людей, которые приходят на выборы и голосуют. У них был какой-то свой, сугубо умозрительный образ избирателя, к которому они и обращались. Реально же выиграли компанию те, кто раньше всех пошел во дворы жилмассивов, кто сделал ставку на живое общение, на взгляд в глаза. Тот, кто начал слушать людей, встречаться с ними, тот и победил. Одним онлайном и цифровыми технологиями никакие выборы не выиграть в нашей политической реальности. В общем, онлайн-фактор был переоценен. И те, кто всецело на него полагался, оказались в итоге жестко разочарованы.