Илья Поляков: Есть чему радоваться, есть о ком сожалеть

— Эта избирательная кампания от всех нас потребовала большой психологической выносливости. И мы благодарны нашим избирателям, за то, что они не поддавались на манипуляции, не верили в ту медиагрязь, что обильно лилась на «Лигу эффективности» в электоральный период. Грязи лилось много — и на объединение в целом, и на каждого из нас в отдельности. Но избиратели оказались гораздо мудрее примитивных манипуляторов. И, разумеется, я благодарен прессе за объективную оценку нашей работы и за ее объективную медиаподачу.

«Лига эффективности», одно из самых молодых избирательных объединений в Новосибирске, доказала свою эффективность. Вчетвером мы шли на выборы, вчетвером и стали депутатами. Я своим избирателям обещаю, что буду столь же действенно работать в Законодательном Собрании Новосибирской области, а мои партнеры и соратники по лиге — в городском совете.

Есть о ком сожалеть. Жалко, например, что не прошел Олег Сметанин. А о дебютантах Законодательного Собрания я сейчас судить не берусь — это будет возможно потом, по ходу их работы. Сотрудничать будем со всеми конструктивными силами.

В числе задач — возвращение Заельцовскому району полновесного административного статуса. Потому что включение его в Центральный округ себя не оправдало. Если небольшие районы — Центральный и Железнодорожный — достаточно органично объединяются в административный тандем, то Заельцовский — слишком большой для такой обоймы и самобытный. Сейчас, после года пребывания района в этом административном трио, многие его проблемы решаются по остаточному принципу. Мы прорабатываем тему возвратной автономизации района — изучаем юридическую строну этого вопроса. И обязательно инициируем возвращение району административной полновесности. Таким большим и сложным районом нужно управлять концентрировано, не в тройной обойме.

Будем заниматься проблемами автомоек на улице Жуковского. Это большая проблема района. Я сам — человек из бизнес-среды, понимаю, что малый бизнес нужно поддерживать. Но не на все в этой сфере можно закрывать глаза. Автомойки улицы Жуковского — это такая вполне маргинальная бизнес-реалия. Любая автомойка должна соответствовать санитарным нормам, она должна иметь свои компактные очистные сооружения — дабы не сливать отработанную воду без очистки. Наконец, автомойка должна стоять на территории, где такая техногенная нагрузка будет допустимой в санитарно-экологическом смысле. На Жуковского же практически все мойки стоят в жилом секторе, в зоне примыкания частных домов. Машины там моются самыми дешевыми средствами — степень их токсичности попросту неизвестна, и очистки отработанной воды не производится. Для жилого района это очень проблемное соседство. Наконец, эти мойки нужно вывести из сферы «серой» экономики — ввести в поле налогообложения. Люди, на них работающие, должны иметь официальное трудоустройство, КЗОТ-контроль. Улица Жуковского и тот конгломерат моек — бесспорная проблема Заельцовского района. И ей пора всерьез заняться. Ведь это одна из центральных улиц города. Точнее, одна из его планировочных осей. Оставлять ее в таком виде недопустимо. На оздоровление улицы Жуковского и примыкающих к ней малых улиц есть очень насущный социальный запрос — мы еще раз поняли это по общению с жителями.

Словом, началась повседневность, серьезная вдумчивая работа. Мы взялись за нее сразу же — с 14 сентября, не берем никаких «пауз на ликование». Обещали избирателям, что начнем работать сразу же — так именно и делаем.

Подготовил Игорь Смольников