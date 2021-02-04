Андрей Травников возглавил рейтинг губернаторов по доле негативных упоминаний в соцсетях

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил январский рейтинг руководителей субъектов РФ по доле негативных сообщений в свой адрес. Рейтинг составлен Центром политической конъюнктуры в рамках исследования из серии «Губернаторы – герои соцсетей».

Согласно данным ЦПК, доля негативных сообщений о главе Новосибирской области выросла на 10% (с 8,1% в декабре до 18,4% в январе), что и гарантировало выход на первое место антирейтинга. На второе место по доле негативных упоминаний опустился глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (16,9%), на третье-т глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (14,01%).

Доля положительных упоминаний Андрея Травникова в январе уменьшилась до 3,78% (по сравнению с 5,19% в декабре). По этому показателю глава Новосибирской области занял 47-е место, опустившись за месяц на три позиции.

Отмечается, что всего в январе Андрея Травникова упомянули 4495 раз, что на 4656 сообщений меньше, чем в декабре 2020 года. Глава региона переместился в общем рейтинге с 40-го на 56-е место.

В ЦПК отмечают, что традиционно после новогодних праздников в обществе растет уровень негатива, связанный с длинными праздниками и финансовыми проблемами после крупных покупок в декабре. Кроме того, большинство глав российских регионов показали значительное снижение количества упоминаний в соцсетях, что является следствием падения активности самих губернаторов, многие из которых даже после начала рабочей недели не создавали ярких инфоповодов.