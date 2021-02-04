Автотранспорт «обеспечивает» 55% выбросов в Новосибирской области

— Для Новосибирской области последние 5 лет характерна стабильная ситуация с валовыми выбросами: они составляют от 460-480 тыс тонн в год. 55% в этом объеме занимают выбросы автомобилей, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС Юрий Марченко.

Чиновник отметил, что выбросы объектов теплогенерации и промышленности в регионе достаточны стабильны. Влияние частного сектора на загрязнение атмосферы также постепенно снижается — в Новосибирске газифицировано уже 79% частных домов, в области — 34%. Серьезные колебания происходят в объеме выбросов автотранспорта.

— Когда был построен Северный объезд негативный вклад в загрязнение атмосферы города автотранспортом упала на 15%. Если бы мы завершили Восточный обход и приступили к строительству Южного, то это также оказало бы серьезно снижение вредного воздействия выбросов на экологию Новосибирска, — уверен Марченко.

Кроме того, он напомнил, что в ближайшие 5 лет в области намечена газификация и электрификация муниципального транспорта. Стоимость этой программы — около 3,2 млрд рублей.