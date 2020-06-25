Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил рейтинг интернет-открытости глав регионов, составленном Центром политической конъюнктуры. Его уровень открытости составил 78,5%. Затем идет Владимир Солодов из Камчатского края с результатом – 77,78%. На третьем месте с 77,13% оказался губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Параметры оценки определяли с помощью таких критериев, как полнота информации на сайте губернатора, актуальность этой информации, а также навигационная доступность, характеризующая степень частоты обновления информации на официальном сайте и сохранения ценности информации.

Кроме того, ЦПК отметил, что у 31 главы региона, в том числе и у Андрея Травникова, есть персональные сайты. У 53 человек есть только раздел на сайте РОИВ, а личный сайт отсутствует.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области