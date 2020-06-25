Более 41 000 мест предусмотрено в вузах Новосибирской области в новом учебном году

Приемная кампания в вузы Новосибирской области стартовала в обычные сроки – прием документов начался 20 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В связи с профилактическими мероприятиями по предупреждению распространения коронавируса, организация приема в этом году имеет ряд особенностей. Как и прежде, документы на конкурс можно подать в пять вузов, в каждый по трем направлениям. Но в текущем году это можно сделать либо в электронной форме, посредством информационной системы организации, либо с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Кроме того, документы можно подать через операторов почтовой связи общего пользования или лично в организацию, если вуз предусмотрел такую возможность. Основная часть вузов будет принимать документы и проводить вступительные испытания дистанционно.

Как рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, 22 вуза и филиала Новосибирской области по-прежнему готовят более чем по 500 направлениям и специальностям, однако соотношение направлений превалирует в пользу технических и естественнонаучных специальностей.

— У абитуриентов, которые сдали физику, информатику, химию и биологию, будет больше шансов поступить на бюджетные места. По гуманитарным направлениям значительное количество бюджетных мест в Новосибирском государственном педагогическом университете, и мы советуем абитуриентам обратить внимание на педагогические специальности. Сегодня в школах большая потребность в молодых и талантливых учителях. Конечно, мы ожидаем рост популярности и медицинских специальностей, — отметил Сергей Федорчук.

Также, по его словам, популярными являются IT-направления, поскольку сейчас очень востребованы дистанционные технологии, требующие высокой квалификации.

Говоря об иногородних студентах, Сергей Федорчук отметил, что программы обмена с другими странами сегодня приостановлены, но не отменены, и при отмене ограничительных мер сотрудничество возобновится. Вместе с тем, министр образования выразил надежду на то, что текущая ситуация не повлияет на общее количество абитуриентов в 2020 году.

Окончательный день приема документов – 18 августа, а 31 августа планируется завершить прием на бакалавриат и специалитет. Сроки начала учебного года в вузах остаются неизменными. План набора 2020 года – 41 389 мест, из них бюджетных мест 13 512, это на 1 334 места больше, чем в 2019 году. Платных мест – 27 877, это на 1607 мест меньше, чем в 2019 году.

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