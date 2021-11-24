АО «РЭС»: контроль показаний счетчиков повышает потребительскую дисциплину

За 9 месяцев 2021 года энергетики проверили и сняли контрольные показания приборов учета почти у 300 тысяч потребителей. За отчетный период составлено 700 актов о неучтенном потреблении электроэнергии общим объемом порядка 17 млн кВт*ч, что позволило предотвратить потери энергоресурса на сумму более 60 млн рублей.

При этом специалисты отмечают, что одним из негативных социальных последствий пандемии становится снижение потребительской дисциплины в части несвоевременной передачи показаний приборов учета или передачи недостоверных сведений, а также формирование задолженности за оплату энергоресурса. Например, только в октябре 2021г. энергетики дополнительно начислили 1,2 млн кВт*ч ряду юридических лиц после того, как провели у них снятие контрольных показаний.

В связи с этим в АО «РЭС» принято решение активизировать проверочные обходы потребителей. Стоит помнить, что энергетики проводят контрольные мероприятия в соответствии с действующим законодательством и потребители не вправе ограничивать доступ к приборам учета, ссылаясь не пандемию. Ведь для обеспечения безопасности сотрудники электросетевой организации строго соблюдают все необходимые профилактические меры – посещение потребителей и осмотр счетчиков проводят в масках и перчатках.

До конца этого года во многих районах Новосибирской области пройдут массовые проверки приборов учета электроэнергии. Специалисты АО «РЭС» планируют посетить еще более 200 тысяч потребителей.

Кроме того, в борьбе с энерговоровством немаловажной остается помощь сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о хищении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: