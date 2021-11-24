Проекты всех новосибирских поликлиник в рамках ГЧП-проекта одобрены госэкспертизой

Новые современные амбулаторно-поликлинические учреждения общей мощностью 6467 посещений в смену появятся в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах столицы Сибири. Построенные поликлиники будут государственными учреждениями здравоохранения и медицинские услуги в них будут оказываться в рамках системы обязательного медицинского страхования.

На сегодняшний день положительные заключения госэкспертизы получены по проектам всех семи поликлиник, сообщает пресс-служба Группы «ВИС». Они были скорректированы с учётом вступивших в силу изменений нормативных документов и требований к учреждениям здравоохранения первичного звена. При уточнении медико-технических заданий для проектирования были учтены новые рекомендации Министерства здравоохранения РФ к оснащению медицинских учреждений.

Сегодня активные строительные работы развёрнуты Группой «ВИС» одновременно на трёх площадках будущих поликлиник.

Четырёхэтажное здание поликлиники № 2 общей площадью 12 322 м2 строится на ул. Татьяны Снежиной. Оно рассчитано на 939 посещений в смену и будет обслуживать 50 тыс. жителей близлежащих микрорайонов. Общий процент выполнения работ нулевого цикла оценивается в 50 %.

На 85 % выполнены работы по нулевому циклу четырёхэтажного здания поликлиники №7 на ул. Пролетарская. Она рассчитана на 921 посещение в смену, количество прикреплённых жителей – 50 тыс. Общая площадь здания – 11 883 м2.

Шестиэтажная консультативно-диагностическая поликлиника № 27 на ул. Ереванской запроектирована площадью 11 143 м2 и рассчитана на ежедневные визиты 658 пациентов. Общее количество прикреплённых к учреждению жителей – 29 тыс. Работы нулевого цикла выполнены на 65%.

ГЧП-проект, инвестором которого выступает Группа «ВИС», предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. После ввода объектов в эксплуатацию по условиям соглашения о ГЧП холдинг обеспечит техническую эксплуатацию зданий.