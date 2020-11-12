АО «РЭС» получен паспорт готовности к работе в отопительный сезон 20/21 года

По результатам расчетов, индекс готовности АО «РЭС» составил 1, что является индикатором полной готовности электросетевого комплекса предприятия к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП). На основании этого компании был выдан паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2020/21 года.

Достижение высоких показателей готовности стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах Общества для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности АО «РЭС».

В течение года предприятием с опережением календарных планов реализованы мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ряд целевых программ, выполнен ряд проектов инвестиционной программы, в т.ч. проведена модернизация подстанций и реконструкция линий электропередач. Кроме того, на 100% укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, бригады оснащены необходимым инструментом, приспособлениями и сезонной спецодеждой, приведены в готовность автотранспорт и спецтехника, парк которых пополнился в течение года новыми единицами.

В преддверии ОЗП оперативный персонал предприятия был привлечен на общесетевую противоаварийную тренировку, а руководство приняло участие в ряде совещаний по вопросам готовности к ОЗП, в том числе и на уровне Минэнерго России.

Отдельно стоит отметить, что в этом году наряду с качеством подготовки электросетевых объектов к предстоящему периоду максимума нагрузок пристальное внимание было уделено санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности персонала сетевой компании и сторонних лиц.

Получение Паспорта готовности – это итог большой и слаженной работы многотысячного коллектива АО «РЭС» по подготовке электросетей для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании