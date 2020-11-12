«Новосибирск – Красноярск»: деловые контакты, перспективы сотрудничества

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Красноярск» пройдут с 18 по 20 ноября 2020 года. Организатор – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Цель проведения – презентация потенциала научно-промышленных предприятий и организаций города Новосибирска, привлечение инвестиций в регион, развитие межрегиональных связей с деловыми кругами города Красноярска.

В рамках Дней делового и экономического сотрудничества будут проведены переговоры с представителями структурных подразделений администрации города Красноярска, руководителями предприятий и организаций в направлении энергетика, строительство, ЖКХ, агропромышленных комплекс, транспорт, медицина.

О своем желании принять участие в онлайн-мероприятии Дней делового и экономического сотрудничества уже заявили компании ООО «Р-техно», ООО «Конструкторское бюро «Спектр-Инжиниринг», ООО «Техэлектро-Сибирь», Дефлектор54, ООО «Предприятие «Элтекс», ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет», ООО «Литэко», ООО «ВекторТек Развитие», ООО «Новосибирский завод бытовой химии», ООО «Научно-производственное объединение Верда-Терра» ООО «Айвойс Технолоджи».

Спектр продукции и технологий участников для презентации охватывает такие направления, как энергетика, энергосбережение, строительство, ЖКХ, автоматизация производственных процессов, телекоммуникация и связь, сельское хозяйство. Среди участников производители, которые выходят на рынок Красноярска впервые.

Фото предоставлено организаторами