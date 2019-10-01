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АО «РЭС» празднует 15 летний юбилей

  • 01/10/2019, 15:26
1 октября 2004 года вследствие реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» было образовано закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети».

Сегодня, спустя 15 лет, АО «РЭС» является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области,  занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в регионе и включено в реестр субъектов естественных монополий. В зоне ответственности Общества находится внушительное энергохозяйство, которое обслуживается специалистами восьми филиалов, расположенных на всей территории области.

Высокий профессионализм и опыт персонала, мощная инфраструктурная база, богатые производственные традиции на протяжении полутора десятков лет служат основой надежной эксплуатации электросетевого комплекса Новосибирской области.

На сегодняшний день в компании работает порядка 4,5 тысяч человек, от профессиональной и слаженной работы которых зависит электроснабжение крупного мегаполиса и почти 500 населенных пунктов региона. В филиалах АО «РЭС» и аппарате управления работают люди разных поколений, имеющие различные специальности и профессиональный опыт. И, несмотря на то, что некоторые подразделения предприятия находятся на расстоянии до 700 километров друг от друга, в коллективе налажено оперативное взаимодействие.

На современном этапе предприятие продолжает активно развиваться – компанией взят курс на  качественную трансформацию электроэнергетики Новосибирской области путем перехода на цифровые технологии управления электрическими сетями. Динамичное развитие и внедрение современных технологий характеризует АО «РЭС» как флагмана энергетики региона.

Кроме того, за последние годы в рамках реализации инвестиционной программы Общества было завершено несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость. В итоге, реализуемые АО «РЭС» проекты способствуют масштабному развитию инфраструктуры региона, а ежедневный труд сотрудников электросетевого предприятия находит отражение в жизни каждого жителя области.

АО «РЭС» поздравляет весь коллектив предприятия со знаменательной датой! Пятнадцать лет успешной работы компании — это личный вклад в общее дело каждого сотрудника. Отдельные слова благодарности ветеранам электросетевого комплекса Новосибирской области – именно Ваше трудолюбие и опыт стали фундаментом сегодняшней мощи и значимости предприятия, здоровья и долголетия Вам!

Фото предоставлено пресс-службой компании

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