АО «РЭС» празднует 15 летний юбилей

Сегодня, спустя 15 лет, АО «РЭС» является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в регионе и включено в реестр субъектов естественных монополий. В зоне ответственности Общества находится внушительное энергохозяйство, которое обслуживается специалистами восьми филиалов, расположенных на всей территории области.

Высокий профессионализм и опыт персонала, мощная инфраструктурная база, богатые производственные традиции на протяжении полутора десятков лет служат основой надежной эксплуатации электросетевого комплекса Новосибирской области.

На сегодняшний день в компании работает порядка 4,5 тысяч человек, от профессиональной и слаженной работы которых зависит электроснабжение крупного мегаполиса и почти 500 населенных пунктов региона. В филиалах АО «РЭС» и аппарате управления работают люди разных поколений, имеющие различные специальности и профессиональный опыт. И, несмотря на то, что некоторые подразделения предприятия находятся на расстоянии до 700 километров друг от друга, в коллективе налажено оперативное взаимодействие.

На современном этапе предприятие продолжает активно развиваться – компанией взят курс на качественную трансформацию электроэнергетики Новосибирской области путем перехода на цифровые технологии управления электрическими сетями. Динамичное развитие и внедрение современных технологий характеризует АО «РЭС» как флагмана энергетики региона.

Кроме того, за последние годы в рамках реализации инвестиционной программы Общества было завершено несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость. В итоге, реализуемые АО «РЭС» проекты способствуют масштабному развитию инфраструктуры региона, а ежедневный труд сотрудников электросетевого предприятия находит отражение в жизни каждого жителя области.

АО «РЭС» поздравляет весь коллектив предприятия со знаменательной датой! Пятнадцать лет успешной работы компании — это личный вклад в общее дело каждого сотрудника. Отдельные слова благодарности ветеранам электросетевого комплекса Новосибирской области – именно Ваше трудолюбие и опыт стали фундаментом сегодняшней мощи и значимости предприятия, здоровья и долголетия Вам!

Фото предоставлено пресс-службой компании