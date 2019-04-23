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АО «РЭС» приняло участие в совещании Минэнерго России по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов

  • 23/04/2019, 11:00
В совещании приняли участие представители региональных органов власти и руководители крупнейших энергетических компаний из всех регионов страны.

АО «РЭС» приняло участие в совещании Минэнерго России по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов19 апреля 2019 года состоялось Всероссийское совещание «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов субъектами электроэнергетики». Мероприятие проводилось под руководством министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. В совещании приняли участие представители региональных органов власти и руководители крупнейших энергетических компаний из всех регионов страны.  Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области — акционерное общество «Региональные электрические сети» — на заседании представлял первый заместитель генерального директора-технический директор Владимир Герасимов.

В ходе совещания глава Минэнерго отметил, что по итогам осенне-зимнего периода (ОЗП) энергосистема России прошла максимумы нагрузок в штатном режиме. Была обеспечена надежная работа электростанций и сетевого комплекса, сохранялся необходимый резерв генерирующих мощностей и пропускной способности линий электропередач.

Также отмечалось, что не было зафиксировано аварий со значительными последствиями, продолжается тренд на сокращение показателей технологических нарушений. В целом, по словам Министра энергетики, успешное прохождение ОЗП было обусловлено хорошей подготовительной работой субъектов РФ и сотрудниками компаний.

На территории Новосибирской области для обеспечения надежного электроснабжения потребителей АО «РЭС» в полном объёме были реализованы целевые ремонтные программы, а также выполнен ряд проектов в рамках инвестиционной программы.  По итогам прохождения ОЗП 2018-2019 годов, объекты электросетевого хозяйства, эксплуатируемые и обслуживаемые Обществом, в период максимума нагрузок показали высокий уровень надежности. В целом, АО «РЭС» в 2018 году удалось добиться снижения уровня аварийности на предприятии на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом наиболее значительное снижение аварийности (на 46,4%) достигнуто именно в сети 0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение населения.

Фото: пресс-служба компании

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