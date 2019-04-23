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ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в 1,5 раза

  • 23/04/2019, 11:13
Портфель привлеченных средств физлиц (с учетом инвестпродуктов) вырос на четверть – до 4,65 трлн рублей.

Банк ВТБВТБ по итогам первого квартала 2019 г. нарастил продажи розничных кредитов до 382 млрд рублей, на 55% увеличив результат за аналогичный период прошлого года. Портфель привлеченных средств физлиц (с учетом инвестпродуктов) вырос на четверть – до 4,65 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции в понедельник.

С начала года розничный кредитный портфель ПАО Банк ВТБ вырос на 5% и достиг 2,96 трлн рублей. За первый квартал банк нарастил свою долю на рынке на 0,13 п.п. – до 19,06%. Драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека.

За первые три месяца банк выдал рекордное количество кредитов наличными – свыше 338 тысяч на общую сумму 217 млрд рублей, что более чем на 60% превышает результат за первый квартал прошлого года. Портфель кредитов наличными достиг 1,26 трлн рублей. Ипотечные продажи выросли на 53% – до 148 млрд рублей. Портфель жилищных кредитов составил 1,46 трлн рублей.

В рамках автокредитования выдачи увеличились на 13%, до 17 млрд рублей. Количество оформленных кредитных карт выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 318 тысяч штук. Это стало рекордным показателем за всю историю работы банка.

Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос за первый квартал до 4,65 трлн рублей. Ресурсный портфель банка достиг 3,92 трлн рублей, портфель инвестиционных продуктов – 726 млрд. ВТБ является одним из лидеров в привлечении средств: доля банка на рынке в этом сегменте увеличилась с начала года на 0,37 п.п. – до 13,92%.

По словам Анатолия Печатникова, во втором квартале банк продолжит наращивать свои показатели на розничном рынке и запустит ряд новых технологичных проектов. В мае этого года ВТБ начинает продажи Единой карты петербуржца. К концу квартала ВТБ планирует подключить более 500 офисов к Единой биометрической системе.

Фото: пресс-служба банка

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