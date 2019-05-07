АО «РЭС» продолжает работу по профессиональной ориентации выпускников образовательных учреждений

В зоне ответственности акционерного общества «Региональные электрические сети» находится масштабное электросетевое хозяйство на территории всей Новосибирской области, которое требует постоянного качественного профессионального обслуживания. Поэтому для Общества особое значение имеет развитие кадрового потенциала предприятия.

В рамках этой планомерной работы специалисты АО «РЭС» уделяют пристальное внимание профессиональной ориентации старшекурсников и выпускников профильных образовательных учреждений региона. Наряду с проведением лекций по различным аспектам производственной деятельности в учебных заведениях и организацией экскурсий на энергообъекты Общество ежегодно участвует в различных встречах со студенческим сообществом по вопросам трудоустройства на предприятие.

Весной 2019 года сотрудники АО «РЭС» приняли участие в очередных мероприятиях, организованных в рамках «Ярмарки вакансий-2019». На встречах, прошедших в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» и ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж», специалисты из числа руководящего состава филиалов АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» и «Восточные электрические сети» рассказали студентам о профессиях, востребованных в Обществе, структуре предприятия, социальных гарантиях и уровне заработной платы, а также требованиям к кандидатам на вакантные должности.

Всего на этих мероприятиях побывало почти 300 студентов, которые живо интересовались различными аспектами трудовой деятельности и социальной сферы, в том числе возможностью прохождения практики в электросетевой компании, перечнем открытых вакансий, уровнем зарплаты и перспективами карьерного роста.

В целом, проведение подобных мероприятий способствует более качественному процессу повышения внутренней мотивации студентов к осознанному выбору профессии, а работодателям позволяет сформировать актуальные профессиональные требования к выпускникам. В рамках развития кадрового потенциала АО «РЭС» намерено и дальше продолжать деятельность, направленную на профессиональную ориентацию выпускников и старшекурсников профильных образовательных учреждений Новосибирской области.

Фото: пресс-служба компании