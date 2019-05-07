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RAEX подтвердил рейтинг Новосибирску на уровне ruА-

Рейтинговое агентство RAEX отмечает умеренно высокий уровень налоговых и неналоговых доходов и отсутствие зависимости от одного налогоплательщика.
  • 07/05/2019, 15:56
Новосибирск

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Новосибирску на уровне ruА- – прогноз «Стабильный», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Диверсифицированная экономика с развитым промышленным сектором и широкой налоговой базой обеспечивает умеренно высокий уровень налоговых и неналоговых доходов (далее ННД) – 66 % по итогам 2019 года. Помимо этого, город характеризуется отсутствием зависимости от одного налогоплательщика: на крупнейшего налогоплательщика приходится всего 1,8 % ННД. Около половины собственных доходов формирует НДФЛ. Начиная с 2019 года с целью увеличения доходной части городских округов законом субъекта РФ был установлен единый норматив отчислений в размере 10 % по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Таким образом, дополнительное поступление в бюджет города составит около 1 млрд рублей, что может оказать позитивное влияние на рейтинговую оценку, — говорится в сообщении.

В 2018 году бюджет был исполнен с дефицитом на уровне 5,4 % ННД. Утвержденный на 2019 год размер дефицита бюджета составляет 8 %. Муниципалитет обладает высоким уровнем ликвидности, которая в том числе подтверждается прогнозируемыми остатками средств на счетах и открытыми кредитными линиями.

По состоянию на 1 апреля 2019 года объем долговых обязательств составил 19,6 млрд руб., отношение долга к налоговым и неналоговым доходам 84 %. Отношение расходов на обслуживание долга к налоговым и неналоговым доходам за 2018 год составляет 5,4 %. Около 51,3 % долговых обязательств предоставлены облигациями с погашением в 2020-2027 годах. Доля краткосрочного долга, предстоящего к погашению в ближайшие 12 месяцев, составляет 18,2 %. Помимо этого, до конца текущего года Новосибирск, при благоприятной рыночной конъюнктуре, вновь планирует разместить облигационный заём, что позволит рефинансировать банковские кредиты, сократить расходы на обслуживание долга и удлинить профиль долга.

15 ноября 2017 года городу Новосибирску впервые был присвоен долгосрочный рейтинг кредитоспособности рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).

19 апреля 2019 года представители рейтингового агентства Павел Сергеевич Митрофанов (управляющий директор, корпоративные и суверенные рейтинги) и Гульназ Ильдусовна Галиева (старший директор, корпоративные и суверенные рейтинги) приезжали в Новосибирск с официальным визитом, в ходе которого были проведены совещания по вопросам финансово-экономического развития Новосибирска с руководством города и руководителями департаментов мэрии.

Фото: редакции

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