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АО «РЭС» в очередной раз вошло в десятку крупных налогоплательщиков региона

  • 22/04/2019, 14:18
Всего в федеральный бюджет за 1 квартал 2019 года десять крупных налогоплательщиков перечислили 2,8 млрд. руб. или 22,3% от общей суммы поступлений.

О «РЭС» в очередной раз вошло в десятку крупных налогоплательщиков регионаМинистерство финансов Новосибирской области опубликовало информацию о десяти самых крупных налогоплательщиках по итогам первых трех месяцев текущего года.

Всего в федеральный бюджет за 1 квартал 2019 года десять крупных налогоплательщиков перечислили 2,8 млрд. руб. или 22,3% от общей суммы поступлений.

В список самых крупных налогоплательщиков в федеральный бюджет в очередной раз вошло акционерное общество «Региональные электрические сети». Стоит отметить, что Общество неизменно входит в первую десятку данного перечня на протяжении последних нескольких лет.

Кроме того, предприятие также вошло в десятку крупных плательщиков Новосибирской области за 1 квартал 2019 года и по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование. Суммарный объем отчислений по десяти крупным плательщикам составил 7,5 млрд. руб. или 25,3% от общей суммы поступлений страховых взносов по области.

Таким образом, АО «РЭС», являясь системообразующей электросетевой организацией энергосистемы Новосибирской области, стабильно подтверждает свой статус крупного предприятия и надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

 Фото пресс-служба АО «РЭС»

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