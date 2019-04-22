Список потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска продолжает расти

На состоявшемся в минувшие выходные Городском общественном форуме были названы новые имена потенциальных кандидатов на пост главы города. Первой была озвучена фамилия заместителя главы Октябрьского района Александра Мухарыцина, кандидатуру которого предложил заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин. Напомним, что Александр Мухарыцин уже выдвигал свою кандидатуру на выборах мэра Новосибирска в 2014 году. Однако в ходе избирательной кампании отказался от участия в поддержку нынешнего главы города Анатолия Локтя.

— Мы видим, что сегодня началось объединение различных движений и партий. Мы начали спорить, что лучше. Считаю, что мы можем объединиться и идти одним фронтом на все выборы, — заявил, представляя кандидата, Зимин. — Главное — зайти во власть, а там уже разберемся между собой. Мы выдвигаем Александра Мухарыцина, чтобы показать, что все общественники могут это делать.

Вторым кандидатом от общественности, озвученным на форуме, стала предложенная активистами микрорайона Шлюз депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

— Обязуемся посодействовать в сборе подписей для регистрации кандидатом в мэры, — заявила предложившая кандидатуру депутата представитель общественной организации «У нас на «Шлюзе» Глория Виноградова.

В свою очередь депутат поделилась видением взаимодействия будущего мэра с избирателями, с общественниками.

— Вижу изнутри, что происходит, у меня есть определенное понимание, какой у города большой потенциал, который может и должен быть реализован. Но я хотела бы осветить тему общественного контроля деятельности мэра. В 2014 году мы с экспертами формировали разные предложения для будущего мэра. Но наш буклет с предложениями какое-то время полежал на столах у чиновников, а потом про него все забыли. Что сделать, чтобы эти предложения были реализованы и каким образом общественность может контролировать их? — отметила в своем выступлении Наталья Пинус. — Первое: наш меморандум каждый из кандидатов в мэры должен очень подробно изучить и дать обратную связь: с чем согласен, какие у него есть вопросы, конкретные предложения? После этого документ должен быть подписан рукой кандидата в мэры. И когда один из таких кандидатов станет мэром, нужно смотреть, как это все будет реализовано.

Третьим «новичком» будущей выборной гонки возможно станет представитель партии «Народ против коррупции», бывший первый секретарь Кировского районного отделения КПРФ, член избиркома с правом решающего голоса Владимир Мельников.

— Высший совет партии принял решение выдвинуть меня в мэры Новосибирска, — сообщил в своем выступлении Мельников.

Потенциальный кандидат, по его словам, намерен в случае победы на выборах сосредоточиться, в первую очередь, на решении проблем строительной и жилищно-коммунальной отраслей.

Свой кандидат может появиться и у партии «Яблоко». По словам руководителя партийного отделения Светланы Каверзиной, 28 апреля партийная конференция рассмотрит вопрос о проведении праймериз.

— Будем предлагать кандидатуры, которые выступают за европейский путь развития России, развитие демократии и местного самоуправления,— заявила Каверзина.

Напомним, что об участии в выборах главы города ранее заявили действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, бизнесмен Сергей Проничев, координатор штаба Навального Сергей Бойко и несколько других кандидатов.

Фото со страницы Виктора Козодоя в соцсетях