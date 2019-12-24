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АО «РЭС» вручен сертификат «Национального рейтинга прозрачности закупок»

  • 24/12/2019, 11:08
В Торгово-промышленной палате РФ состоялась торжественная церемония награждения лидеров «Национального рейтинга прозрачности закупок».

АО «РЭС» вручен сертификат «Национального рейтинга прозрачности закупок»Независимый аналитический проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» опубликовал XII Ежегодный Рейтинг прозрачности закупок среди 363 крупнейших заказчиков Российской Федерации в 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 годов. Для оценки закупочной деятельности участников проекта на предмет прозрачности и эффективности используются данные официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС, www.zakupki.gov.ru), официальных сайтов участников, а также данные, предоставленные участниками в форме собственноручно заполненных анкет.

Приятно отметить, что системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области АО «РЭС» отмечено как предприятие с «Высокой прозрачностью» закупок в сегменте «Государственные корпоративные заказчики». Соответствующий сертификат был вручен в Москве на церемонии подведения итогов НПРЗ 2019 заместителю директора по закупкам и логистике — начальнику управления закупок АО «РЭС».

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Существует с 2006 года. Целью ежегодного проведения проекта НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок  и  экономической эффективностью затрат участников рынка.

«В первую очередь драйверами увеличения прозрачности снова выступило законодательство. <…> В рамках 223-ФЗ — это усиление контроля за закупками среди малых и средних предприятий. В сравнении с проведением закупочных процедур на бумаге в электронный вид позволил увеличить конкуренцию на этих закупках более чем на 40% и получить дополнительную экономическую эффективность до 20% на отдельных способах закупки.» — отметил Председатель организационного комитета НРПЗ Виктор Симоненко.

Отметим, что для АО «РЭС» это не первая высокая оценка в области закупочной деятельности, в 2018 году рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) присвоило рейтинг качества управления закупочной деятельностью акционерного общества «Региональные электрические сети» на уровне РКЗ8 «Высокое качество управления закупочной деятельностью», прогноз стабильный.

 Фото предоставлено пресс-службой компании

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